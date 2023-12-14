В СК рассказали, как пермской девочке удалось сбежать от маньяка

В Перми следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на девочку-подростка. Мужчину, который пытался затащить ее подвал заброшенного здания, задержали. Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, девочке удалось спастись, дозвонившись до родственников.
«Злоумышленник схватил ребенка и переместил ее к зданию, пытаясь попасть с несовершеннолетней в подвал. В этот момент потерпевшей удалось позвонить по телефону родственнице, включив телефон на громкую связь. Получив ответ на телефонный вызов, она начала громко кричать, сообщая о происходящем, в связи с чем подозреваемый прекратил свои противоправные действия и с места преступления скрылся», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Подозреваемого нашли и задержали. Суд рассмотрит вопрос о заключении его под стражу. Отмечается, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. О нападении на ребенка ранее URA.RU рассказали источники в правоохранительных органах. Это произошло днем 14 декабря в районе дома по ул. Николая Быстрых, 17.
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