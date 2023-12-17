17 декабря 2023
16 декабря 2023
15 декабря 2023

ХМАО вошел в топ регионов по уровню развития искусственного интеллекта. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Павильон "Космос" ВДНХ. Москва, ии, искусственный интеллект, технологии, наука, космонавтика, информационные технологии, информатика, пункт управления, павильон космос, цпу, аэронавтика, нейросеть, нейронка, ai, нейронная сеть
В исследовании приняли участие все регионы России Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ занял вторую строчку рейтинга регионов по уровню интеллектуальной зрелости. Исследование подготовлено АНО «Цифровая экономика» по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Результаты исследования Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве России. ХМАО занял вторую строчку рейтинга регионов по уровню интеллектуальной зрелости», — передают данные аналитиков в telegram-канале окружные власти. Югра уступила в рейтинге только Московской области.

Исследование проводилось впервые. Специалисты оценивали уровень применения технологий искусственного интеллекта региональными и местными властями. Анализ происходил по 11 группам показателей. В анкетировании участвовало 89 субъектов страны.

Российский лидер Владимир Путин также отметил ХМАО в числе регионов, осуществивших прорыв в разработке искусственного интеллекта. Губернатор ХМАО Комарова допустила возможность замены чиновников нейросетью, а IT-блок правительства Югры уже разработал для главы субъекта на основе генеративных моделей обучения электронного ассистента «Вику». Она помогает контролировать бюджет и вызывать провинившихся вице-губернаторов на ковер.

Рейтинг регионов по уровню интеллектуальной зрелости
Рейтинг регионов по уровню интеллектуальной зрелости

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Ханты-Мансийский автономный округ занял вторую строчку рейтинга регионов по уровню интеллектуальной зрелости. Исследование подготовлено АНО «Цифровая экономика» по поручению президента РФ Владимира Путина. «Результаты исследования Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве России. ХМАО занял вторую строчку рейтинга регионов по уровню интеллектуальной зрелости», — передают данные аналитиков в telegram-канале окружные власти. Югра уступила в рейтинге только Московской области. Исследование проводилось впервые. Специалисты оценивали уровень применения технологий искусственного интеллекта региональными и местными властями. Анализ происходил по 11 группам показателей. В анкетировании участвовало 89 субъектов страны. Российский лидер Владимир Путин также отметил ХМАО в числе регионов, осуществивших прорыв в разработке искусственного интеллекта. Губернатор ХМАО Комарова допустила возможность замены чиновников нейросетью, а IT-блок правительства Югры уже разработал для главы субъекта на основе генеративных моделей обучения электронного ассистента «Вику». Она помогает контролировать бюджет и вызывать провинившихся вице-губернаторов на ковер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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