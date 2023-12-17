17 декабря 2023

Жительнице ХМАО пришла окровавленная посылка на Wildberries. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Wildberries, Вайлдберриз. Челябинск, wildberries, вайлдберриз, пункт выдачи заказов, интернет магазин, пвз, точка выдачи
Югорчанка посчитала, что посылка была испачкана кровью Фото:

В Нижневартовске клиентке Wildberries пришла посылка, испачканная красными потеками. Женщина посчитала, что на коробке были следы крови.

«Жуткий сюрприз ждал девушку в пункте выдачи на Мусы Джалиля, 20а. Ее заказ приехал в коробке, испачканной чьей-то кровью», — говорится в telegram-канале N1.

Клиентка не стала открывать посылку, оформив возврат. Агентство направило запрос в пресс-службу Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО возмутила цена возврата товаров на Wildberries. Представители маркетплейса тогда пояснили агентству, что сумма может варьироваться от расстояния обратной доставки.

Клиентка решила не открывать посылку и оформила возврат
Клиентка решила не открывать посылку и оформила возврат
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске клиентке Wildberries пришла посылка, испачканная красными потеками. Женщина посчитала, что на коробке были следы крови. «Жуткий сюрприз ждал девушку в пункте выдачи на Мусы Джалиля, 20а. Ее заказ приехал в коробке, испачканной чьей-то кровью», — говорится в telegram-канале N1. Клиентка не стала открывать посылку, оформив возврат. Агентство направило запрос в пресс-службу Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО возмутила цена возврата товаров на Wildberries. Представители маркетплейса тогда пояснили агентству, что сумма может варьироваться от расстояния обратной доставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...