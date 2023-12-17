Жительнице ХМАО пришла окровавленная посылка на Wildberries. Фото

18 декабря 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Югорчанка посчитала, что посылка была испачкана кровью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске клиентке Wildberries пришла посылка, испачканная красными потеками. Женщина посчитала, что на коробке были следы крови. «Жуткий сюрприз ждал девушку в пункте выдачи на Мусы Джалиля, 20а. Ее заказ приехал в коробке, испачканной чьей-то кровью», — говорится в telegram-канале N1. Клиентка не стала открывать посылку, оформив возврат. Агентство направило запрос в пресс-службу Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО возмутила цена возврата товаров на Wildberries. Представители маркетплейса тогда пояснили агентству, что сумма может варьироваться от расстояния обратной доставки. Клиентка решила не открывать посылку и оформила возврат Фото: telegram-канал «N1 Первый Нижневартовский» (https://t.me/n1_nv)

В Нижневартовске клиентке Wildberries пришла посылка, испачканная красными потеками. Женщина посчитала, что на коробке были следы крови. «Жуткий сюрприз ждал девушку в пункте выдачи на Мусы Джалиля, 20а. Ее заказ приехал в коробке, испачканной чьей-то кровью», — говорится в telegram-канале N1. Клиентка не стала открывать посылку, оформив возврат. Агентство направило запрос в пресс-службу Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО возмутила цена возврата товаров на Wildberries. Представители маркетплейса тогда пояснили агентству, что сумма может варьироваться от расстояния обратной доставки.