В Челябинске осудили иностранца за взятку таможеннику

19 декабря 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Взятку сотруднику таможни суд изъял в доход государства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор иностранцу за взятку сотруднику таможни. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, гражданин намеревался уплатить 490 тысяч рублей. «Суд вынес приговор в отношении иностранного гражданина. Мужчина признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере», — отметили в прокуратуре. Преступление было совершено в мае. При проведении таможенного контроля по ввозимым в Россию товарам народного потребления в документах выявили несоответствия фактической ситуации. Иностранец передал деньги за непроведение таможенного досмотра и недокументирование нарушений законодательства. Обвиняемого задержали на месте преступления. Деньги следственный орган изъял. Средства поступят в доход государства. Иностранец получил наказание в виде четырехлетнего лишения свободы условно. Испытательный срок составит три года. Также ему предстоит уплатить штраф в размере 1,4 млн рублей.

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор иностранцу за взятку сотруднику таможни. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, гражданин намеревался уплатить 490 тысяч рублей. «Суд вынес приговор в отношении иностранного гражданина. Мужчина признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере», — отметили в прокуратуре. Преступление было совершено в мае. При проведении таможенного контроля по ввозимым в Россию товарам народного потребления в документах выявили несоответствия фактической ситуации. Иностранец передал деньги за непроведение таможенного досмотра и недокументирование нарушений законодательства. Обвиняемого задержали на месте преступления. Деньги следственный орган изъял. Средства поступят в доход государства. Иностранец получил наказание в виде четырехлетнего лишения свободы условно. Испытательный срок составит три года. Также ему предстоит уплатить штраф в размере 1,4 млн рублей.