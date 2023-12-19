В Челябинске осудили иностранца за взятку таможеннику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный пост. Курган, таможня, таможенный контроль, таможенный пост
Взятку сотруднику таможни суд изъял в доход государства Фото:

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор иностранцу за взятку сотруднику таможни. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, гражданин намеревался уплатить 490 тысяч рублей.

«Суд вынес приговор в отношении иностранного гражданина. Мужчина признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере», — отметили в прокуратуре.

Преступление было совершено в мае. При проведении таможенного контроля по ввозимым в Россию товарам народного потребления в документах выявили несоответствия фактической ситуации. Иностранец передал деньги за непроведение таможенного досмотра и недокументирование нарушений законодательства.

Обвиняемого задержали на месте преступления. Деньги следственный орган изъял. Средства поступят в доход государства. Иностранец получил наказание в виде четырехлетнего лишения свободы условно. Испытательный срок составит три года. Также ему предстоит уплатить штраф в размере 1,4 млн рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор иностранцу за взятку сотруднику таможни. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, гражданин намеревался уплатить 490 тысяч рублей. «Суд вынес приговор в отношении иностранного гражданина. Мужчина признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере», — отметили в прокуратуре. Преступление было совершено в мае. При проведении таможенного контроля по ввозимым в Россию товарам народного потребления в документах выявили несоответствия фактической ситуации. Иностранец передал деньги за непроведение таможенного досмотра и недокументирование нарушений законодательства. Обвиняемого задержали на месте преступления. Деньги следственный орган изъял. Средства поступят в доход государства. Иностранец получил наказание в виде четырехлетнего лишения свободы условно. Испытательный срок составит три года. Также ему предстоит уплатить штраф в размере 1,4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...