Происшествия В Первоуральске с начала осени не могут найти 58-летнюю женщину. Фото 20 декабря 2023 в 01:12 Размер текста - 17 + На поиски женщины набирают добровольцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) с 12 сентября идут поиски 58-летней Татьяны Овчинниковой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! В Первоуральске 12 сентября 2023 года пропала Татьяна Овчинникова (Александрова) 1965 года рождения. Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, серые волосы, темно-зеленые глаза. Была одета в светло-серую куртку, черные штаны и светло-серые тапочки», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или 112. В отряде признались, что на поиски Овчинниковой нужна помощь добровольцев. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте» В Первоуральске (Свердловская область) с 12 сентября идут поиски 58-летней Татьяны Овчинниковой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! В Первоуральске 12 сентября 2023 года пропала Татьяна Овчинникова (Александрова) 1965 года рождения. Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, серые волосы, темно-зеленые глаза. Была одета в светло-серую куртку, черные штаны и светло-серые тапочки», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или 112. В отряде признались, что на поиски Овчинниковой нужна помощь добровольцев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям