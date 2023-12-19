В Первоуральске (Свердловская область) с 12 сентября идут поиски 58-летней Татьяны Овчинниковой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! В Первоуральске 12 сентября 2023 года пропала Татьяна Овчинникова (Александрова) 1965 года рождения. Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, серые волосы, темно-зеленые глаза. Была одета в светло-серую куртку, черные штаны и светло-серые тапочки», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».
Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или 112. В отряде признались, что на поиски Овчинниковой нужна помощь добровольцев.
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