Тренер магнитогорского «Металлурга» Мозякин в седьмой раз стал отцом

Тренер и бывший игрок магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в седьмой раз стал отцом. Об этом Мозякин сообщил в своем telegram-канале.
«Друзья, у меня родился сын! Теперь поздравлять можно», — сообщил Мозякин.
В семье 42-летнего Мозякина уже есть сын Андрей и пять дочерей. Имя второго сына хоккеист не сообщил.
Мозякин является одним из самых титулованных отечественных хоккеистов. Он является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также он обладатель ряда индивидуальных рекордов Континентальной хоккейной лиги.
С 2011 по 2021 год играл за магнитогорский «Металлург». После завершения карьеры игрока стал директором клуба по развитию детского хоккея и вошел в его тренерский штаб.
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