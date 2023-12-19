19 декабря 2023

Тренер магнитогорского «Металлурга» Мозякин в седьмой раз стал отцом

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День металлурга. Магнитогорск, мозякин сергей, золотая клюшка
Сергей Мозякин (первый справа) бьет рекорды не только на льду Фото:

Тренер и бывший игрок магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в седьмой раз стал отцом. Об этом Мозякин сообщил в своем telegram-канале.

«Друзья, у меня родился сын! Теперь поздравлять можно», — сообщил Мозякин.

В семье 42-летнего Мозякина уже есть сын Андрей и пять дочерей. Имя второго сына хоккеист не сообщил.

Мозякин является одним из самых титулованных отечественных хоккеистов. Он является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также он обладатель ряда индивидуальных рекордов Континентальной хоккейной лиги.

С 2011 по 2021 год играл за магнитогорский «Металлург». После завершения карьеры игрока стал директором клуба по развитию детского хоккея и вошел в его тренерский штаб.

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Тренер и бывший игрок магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин в седьмой раз стал отцом. Об этом Мозякин сообщил в своем telegram-канале. «Друзья, у меня родился сын! Теперь поздравлять можно», — сообщил Мозякин. В семье 42-летнего Мозякина уже есть сын Андрей и пять дочерей. Имя второго сына хоккеист не сообщил. Мозякин является одним из самых титулованных отечественных хоккеистов. Он является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина. Также он обладатель ряда индивидуальных рекордов Континентальной хоккейной лиги. С 2011 по 2021 год играл за магнитогорский «Металлург». После завершения карьеры игрока стал директором клуба по развитию детского хоккея и вошел в его тренерский штаб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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