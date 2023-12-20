Блоггер-миллионник из Челябинска высмеяла бизнес-коуча

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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, краснова наталья
Наталья Краснова не оценила практику, которую предложил бизнес-тренер Фото:

Челябинский блогер Наталья Краснова с миллионной аудиторией подписчиков в различных соцсетях высмеяла бизнес-коуча, предлагавшего подтереться 100-долларовой купюрой, чтобы привлечь деньги в свою жизнь. В своем telegram-канале Краснова задала сразу несколько вопросов по правильному использованию подобной практики.

«Пока после этого упражнения минус 100 долларов в бюджете семьи. Или я не так что-то делаю? Может, после использования деньги надо помыть и положить обратно в кошелек? А что делать, если нет налички? Чем подтереться? Пластиковой картой можно? Так много вопросов», — написала Краснова в своем канале, приложив видео с курса коуча.

Помимо советов блогер прошлась и по внешнему виду мужчины. Ей не понравилась прическа мужчины. Ее она сравнила с Люциусом Малфоем, «который на нервной почве потерял часть шерсти».

Краснова получила известность после обращения к президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии в 2018 году. Он интересовалась, когда представители блогосферы получат официальное признание. Помимо ведения блогов Краснова занимается стендапом и пишет книги.

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Челябинский блогер Наталья Краснова с миллионной аудиторией подписчиков в различных соцсетях высмеяла бизнес-коуча, предлагавшего подтереться 100-долларовой купюрой, чтобы привлечь деньги в свою жизнь. В своем telegram-канале Краснова задала сразу несколько вопросов по правильному использованию подобной практики. «Пока после этого упражнения минус 100 долларов в бюджете семьи. Или я не так что-то делаю? Может, после использования деньги надо помыть и положить обратно в кошелек? А что делать, если нет налички? Чем подтереться? Пластиковой картой можно? Так много вопросов», — написала Краснова в своем канале, приложив видео с курса коуча. Помимо советов блогер прошлась и по внешнему виду мужчины. Ей не понравилась прическа мужчины. Ее она сравнила с Люциусом Малфоем, «который на нервной почве потерял часть шерсти». Краснова получила известность после обращения к президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии в 2018 году. Он интересовалась, когда представители блогосферы получат официальное признание. Помимо ведения блогов Краснова занимается стендапом и пишет книги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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