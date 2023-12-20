Блоггер-миллионник из Челябинска высмеяла бизнес-коуча

Наталья Краснова не оценила практику, которую предложил бизнес-тренер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинский блогер Наталья Краснова с миллионной аудиторией подписчиков в различных соцсетях высмеяла бизнес-коуча, предлагавшего подтереться 100-долларовой купюрой, чтобы привлечь деньги в свою жизнь. В своем telegram-канале Краснова задала сразу несколько вопросов по правильному использованию подобной практики.

«Пока после этого упражнения минус 100 долларов в бюджете семьи. Или я не так что-то делаю? Может, после использования деньги надо помыть и положить обратно в кошелек? А что делать, если нет налички? Чем подтереться? Пластиковой картой можно? Так много вопросов», — написала Краснова в своем канале, приложив видео с курса коуча.

Помимо советов блогер прошлась и по внешнему виду мужчины. Ей не понравилась прическа мужчины. Ее она сравнила с Люциусом Малфоем, «который на нервной почве потерял часть шерсти».

Краснова получила известность после обращения к президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии в 2018 году. Он интересовалась, когда представители блогосферы получат официальное признание. Помимо ведения блогов Краснова занимается стендапом и пишет книги.