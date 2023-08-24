Блогер-миллионник из Челябинска написала книгу про секс

25 августа 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Краснова планирует самостоятельно проиллюстрировать книгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Челябинский блогер-миллионник Наталья Краснова написала книгу, посвященную сексу. В ней более 60 глав, сообщила Краснова в соцсетях. «Книга готова! Рукопись отправлена в издательство», — написала Краснова в своем telegram-канале. Она добавила, что иллюстрации к книге будет рисовать самостоятельно. Краснова на экране ноутбука показала краткий перечень глав книги. Блогер Наталья Краснова стала известна широкой общественности после ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году. Тогда она поинтересовалась у главы государства, когда блогерство признают официальной профессией.

Челябинский блогер-миллионник Наталья Краснова написала книгу, посвященную сексу. В ней более 60 глав, сообщила Краснова в соцсетях. «Книга готова! Рукопись отправлена в издательство», — написала Краснова в своем telegram-канале. Она добавила, что иллюстрации к книге будет рисовать самостоятельно. Краснова на экране ноутбука показала краткий перечень глав книги. Блогер Наталья Краснова стала известна широкой общественности после ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году. Тогда она поинтересовалась у главы государства, когда блогерство признают официальной профессией.