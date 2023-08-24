24 августа 2023

Блогер-миллионник из Челябинска написала книгу про секс

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, краснова наталья
Краснова планирует самостоятельно проиллюстрировать книгу Фото:

Челябинский блогер-миллионник Наталья Краснова написала книгу, посвященную сексу. В ней более 60 глав, сообщила Краснова в соцсетях.

«Книга готова! Рукопись отправлена в издательство», — написала Краснова в своем telegram-канале.

Она добавила, что иллюстрации к книге будет рисовать самостоятельно. Краснова на экране ноутбука показала краткий перечень глав книги.

Блогер Наталья Краснова стала известна широкой общественности после ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году. Тогда она поинтересовалась у главы государства, когда блогерство признают официальной профессией.

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Челябинский блогер-миллионник Наталья Краснова написала книгу, посвященную сексу. В ней более 60 глав, сообщила Краснова в соцсетях. «Книга готова! Рукопись отправлена в издательство», — написала Краснова в своем telegram-канале. Она добавила, что иллюстрации к книге будет рисовать самостоятельно. Краснова на экране ноутбука показала краткий перечень глав книги. Блогер Наталья Краснова стала известна широкой общественности после ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году. Тогда она поинтересовалась у главы государства, когда блогерство признают официальной профессией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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