Из Челябинска отменили автобусные рейсы на Казань, Учалы и Ашу из-за непогоды

20 декабря 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Часть рейсов отменили из-за непогоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из Челябинска 20 декабря отменили автобусы на Казань, Учалы и Ашу из-за временных ограничений. Трассу для автобусов и такси перекрыли из-за метелей и плохой видимости. «Руководитель „Организации пассажирских перевозок“ Сергей Валеев рассказал, что из-за перекрытой трассы отменены автобусные рейсы на Казань, в Учалы и Ашу. Рейсы по М-5 до поворота на Миасс выполняются», — сообщило издание «74.ру». Ограничения на М-5 от поворота на Миасс до Республики Башкортостан ввели в 11:00 20 декабря. Позже ограничения продлили до 20:00. Причиной стал снежный циклон. В ближайшие дни в регионе ожидаются снегопады, дождь и сильный ветер.

Из Челябинска 20 декабря отменили автобусы на Казань, Учалы и Ашу из-за временных ограничений. Трассу для автобусов и такси перекрыли из-за метелей и плохой видимости. «Руководитель „Организации пассажирских перевозок“ Сергей Валеев рассказал, что из-за перекрытой трассы отменены автобусные рейсы на Казань, в Учалы и Ашу. Рейсы по М-5 до поворота на Миасс выполняются», — сообщило издание «74.ру». Ограничения на М-5 от поворота на Миасс до Республики Башкортостан ввели в 11:00 20 декабря. Позже ограничения продлили до 20:00. Причиной стал снежный циклон. В ближайшие дни в регионе ожидаются снегопады, дождь и сильный ветер.