Из Челябинска отменили автобусные рейсы на Казань, Учалы и Ашу из-за непогоды

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Вокзал. Курган, рейсовый автобус, вокзал, пассажиры, автобусный вокзал
Часть рейсов отменили из-за непогоды Фото:

Из Челябинска 20 декабря отменили автобусы на Казань, Учалы и Ашу из-за временных ограничений. Трассу для автобусов и такси перекрыли из-за метелей и плохой видимости.

«Руководитель „Организации пассажирских перевозок“ Сергей Валеев рассказал, что из-за перекрытой трассы отменены автобусные рейсы на Казань, в Учалы и Ашу. Рейсы по М-5 до поворота на Миасс выполняются», — сообщило издание «74.ру».

Ограничения на М-5 от поворота на Миасс до Республики Башкортостан ввели в 11:00 20 декабря. Позже ограничения продлили до 20:00. Причиной стал снежный циклон. В ближайшие дни в регионе ожидаются снегопады, дождь и сильный ветер.

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Из Челябинска 20 декабря отменили автобусы на Казань, Учалы и Ашу из-за временных ограничений. Трассу для автобусов и такси перекрыли из-за метелей и плохой видимости. «Руководитель „Организации пассажирских перевозок“ Сергей Валеев рассказал, что из-за перекрытой трассы отменены автобусные рейсы на Казань, в Учалы и Ашу. Рейсы по М-5 до поворота на Миасс выполняются», — сообщило издание «74.ру». Ограничения на М-5 от поворота на Миасс до Республики Башкортостан ввели в 11:00 20 декабря. Позже ограничения продлили до 20:00. Причиной стал снежный циклон. В ближайшие дни в регионе ожидаются снегопады, дождь и сильный ветер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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