Ограничения на трассе М-5 в Челябинской области продлили из-за непогоды. Видео

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Ограничение на М-5 продлили до 20:00 20 декабря Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области 20 декабря продлили ограничения для автобусов, такси и большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Ориентировочное время окончания ограничения движения 20 декабря 20:00. Ограничения для такси, автобусов и тяжеловесного транспорта от поворота на Миасс до границы с Башкирией введены из-за сильного ветра, низовой метели, обильных снегопадов и ограничения видимости», — уточнили в Упрдоре.

Ограничения на участке с километра 1548 по 1779 километра ввели в 11:00. В Упрдоре уточнили, что аналогичные ограничения введены и на территории Республики Башкортостан.

Миндортранс региона выступил с обращением к челябинцам. В министерстве попросили автомобилистов проявить внимательность из-за надвигающихся на регион снегопадов, дождей и гололедных явлений.

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На трассе М-5 в Челябинской области 20 декабря продлили ограничения для автобусов, такси и большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Ориентировочное время окончания ограничения движения 20 декабря 20:00. Ограничения для такси, автобусов и тяжеловесного транспорта от поворота на Миасс до границы с Башкирией введены из-за сильного ветра, низовой метели, обильных снегопадов и ограничения видимости», — уточнили в Упрдоре. Ограничения на участке с километра 1548 по 1779 километра ввели в 11:00. В Упрдоре уточнили, что аналогичные ограничения введены и на территории Республики Башкортостан. Миндортранс региона выступил с обращением к челябинцам. В министерстве попросили автомобилистов проявить внимательность из-за надвигающихся на регион снегопадов, дождей и гололедных явлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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