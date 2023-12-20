Ограничение на М-5 продлили до 20:00 20 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе М-5 в Челябинской области 20 декабря продлили ограничения для автобусов, такси и большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Ориентировочное время окончания ограничения движения 20 декабря 20:00. Ограничения для такси, автобусов и тяжеловесного транспорта от поворота на Миасс до границы с Башкирией введены из-за сильного ветра, низовой метели, обильных снегопадов и ограничения видимости», — уточнили в Упрдоре.

Ограничения на участке с километра 1548 по 1779 километра ввели в 11:00. В Упрдоре уточнили, что аналогичные ограничения введены и на территории Республики Башкортостан.

Миндортранс региона выступил с обращением к челябинцам. В министерстве попросили автомобилистов проявить внимательность из-за надвигающихся на регион снегопадов, дождей и гололедных явлений.