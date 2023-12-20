Вице-губернатор ХМАО заявил о дефиците кадров в IT

21 декабря 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Власти в ХМАО привлекают айтишников льготами и возможностью для развития Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель губернатора ХМАО и директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин заявил о дефиците специалистов в IT-сфере. Проблему он озвучил на пресс-конференции, посвященной итогам года, в официальной группе властей Югры в социальной сети «ВКонтакте». «При развитии информационных сервисов возникает существенная нехватка кадров, которых в IT нужно много: и программистов, и специалистов по информационной безопасности. Мы проводим мероприятия для привлечения профессионалов в IT-сообщество ХМАО: в этом году открыли кафедру по информационной безопасности в ЮГУ, провели очередной „Хакатон“ — конкурс для IT-специалистов, в регионе существует ряд мер поддержки для айтишников», — сообщил Ципорин. Вице-губернатор ХМАО пояснил, что для IT-специалистов в округе снижены ставки по налогам. Профессионалам дают возможность воспользоваться цифровыми ресурсами, принадлежащими властям региона, для обучения искусственного интеллекта. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о поддержке IT-специалистов. Югорские IT-компании ежегодно могут рассчитывать на грантовую поддержку для реализации своих проектов.

Заместитель губернатора ХМАО и директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин заявил о дефиците специалистов в IT-сфере. Проблему он озвучил на пресс-конференции, посвященной итогам года, в официальной группе властей Югры в социальной сети «ВКонтакте». «При развитии информационных сервисов возникает существенная нехватка кадров, которых в IT нужно много: и программистов, и специалистов по информационной безопасности. Мы проводим мероприятия для привлечения профессионалов в IT-сообщество ХМАО: в этом году открыли кафедру по информационной безопасности в ЮГУ, провели очередной „Хакатон“ — конкурс для IT-специалистов, в регионе существует ряд мер поддержки для айтишников», — сообщил Ципорин. Вице-губернатор ХМАО пояснил, что для IT-специалистов в округе снижены ставки по налогам. Профессионалам дают возможность воспользоваться цифровыми ресурсами, принадлежащими властям региона, для обучения искусственного интеллекта. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о поддержке IT-специалистов. Югорские IT-компании ежегодно могут рассчитывать на грантовую поддержку для реализации своих проектов.