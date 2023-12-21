Полицейские установили стрелков по окнам в Копейске

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Обманутые дольщики строительной компании "Речелстрой". г. Курган, разбитое стекло, разбитое окно
Молодые люди рассказали, что выстрел был произведен случайно Фото:

Полицейские Копейска, города-спутника Челябинска, установили двух молодых людей, стрелявших по окнам в микрорайоне Тугайкуль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники полиции установили автора сообщения, адрес произошедшего и в ходе опроса свидетелей произошедшего выяснили приметы и маршрут передвижения неизвестных. В ходе проведенного комплекса мероприятий выяснилось, что к инциденту причастны двое молодых людей 2004 и 2005 года, один из которых не специально выстрелил и попал в окно», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что умысла специально стрелять по окнам у молодых людей не было. В отделе полиции сотрудники провели с копейчанами всю необходимую работу, чтобы подобные ситуации не повторялись. Кроме того, стрелок понесет ответственность в установленном законом порядке.

Ранее URA.RU сообщало, что двое неизвестных молодых людей стреляли по окнам и разбили стекло у жительницы Копейска. О подробностях инцидента URA.RU сообщила владелица разбитого окна на пятом этаже.

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Полицейские Копейска, города-спутника Челябинска, установили двух молодых людей, стрелявших по окнам в микрорайоне Тугайкуль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области. «Сотрудники полиции установили автора сообщения, адрес произошедшего и в ходе опроса свидетелей произошедшего выяснили приметы и маршрут передвижения неизвестных. В ходе проведенного комплекса мероприятий выяснилось, что к инциденту причастны двое молодых людей 2004 и 2005 года, один из которых не специально выстрелил и попал в окно», — пояснили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что умысла специально стрелять по окнам у молодых людей не было. В отделе полиции сотрудники провели с копейчанами всю необходимую работу, чтобы подобные ситуации не повторялись. Кроме того, стрелок понесет ответственность в установленном законом порядке. Ранее URA.RU сообщало, что двое неизвестных молодых людей стреляли по окнам и разбили стекло у жительницы Копейска. О подробностях инцидента URA.RU сообщила владелица разбитого окна на пятом этаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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