Полицейские установили стрелков по окнам в Копейске

Молодые люди рассказали, что выстрел был произведен случайно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские Копейска, города-спутника Челябинска, установили двух молодых людей, стрелявших по окнам в микрорайоне Тугайкуль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники полиции установили автора сообщения, адрес произошедшего и в ходе опроса свидетелей произошедшего выяснили приметы и маршрут передвижения неизвестных. В ходе проведенного комплекса мероприятий выяснилось, что к инциденту причастны двое молодых людей 2004 и 2005 года, один из которых не специально выстрелил и попал в окно», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что умысла специально стрелять по окнам у молодых людей не было. В отделе полиции сотрудники провели с копейчанами всю необходимую работу, чтобы подобные ситуации не повторялись. Кроме того, стрелок понесет ответственность в установленном законом порядке.

Ранее URA.RU сообщало, что двое неизвестных молодых людей стреляли по окнам и разбили стекло у жительницы Копейска. О подробностях инцидента URA.RU сообщила владелица разбитого окна на пятом этаже.