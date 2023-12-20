В Копейске двое неизвестных расстреляли окна многоэтажки

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
В микрорайоне Тугайкуль выстрелами разбито окно на пятом этаже (фото из архива) Фото:

В микрорайоне Тугайкуль Копейска, города-спутника Челябинска, двое неизвестных открыли стрельбу по окнам многоэтажки. Подробности инцидента сообщила URA.RU владелица разбитого окна на пятом этаже. Полиция Копейска подтвердила, что ищет злоумышленников.

«Двое молодых людей у подъезда игрались с оружием и стреляли по окнам. Наше окно лопнуло, очень напугались. Разглядеть парней не удалось, было темно, около 22:20. После выстрелов они показали пистолет подошедшим друзьям, а затем сели в автомобиль и уехали», — рассказала URA.RU жительница Копейска Татьяна М.

В правоохранительных органах сообщили, что информация проверяется. В полиции ведутся поиски злоумышленников.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к данному противоправному деянию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОМВД по Копейску.

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В микрорайоне Тугайкуль Копейска, города-спутника Челябинска, двое неизвестных открыли стрельбу по окнам многоэтажки. Подробности инцидента сообщила URA.RU владелица разбитого окна на пятом этаже. Полиция Копейска подтвердила, что ищет злоумышленников. «Двое молодых людей у подъезда игрались с оружием и стреляли по окнам. Наше окно лопнуло, очень напугались. Разглядеть парней не удалось, было темно, около 22:20. После выстрелов они показали пистолет подошедшим друзьям, а затем сели в автомобиль и уехали», — рассказала URA.RU жительница Копейска Татьяна М. В правоохранительных органах сообщили, что информация проверяется. В полиции ведутся поиски злоумышленников. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к данному противоправному деянию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОМВД по Копейску.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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