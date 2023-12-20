В Копейске двое неизвестных расстреляли окна многоэтажки

20 декабря 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

В микрорайоне Тугайкуль выстрелами разбито окно на пятом этаже (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В микрорайоне Тугайкуль Копейска, города-спутника Челябинска, двое неизвестных открыли стрельбу по окнам многоэтажки. Подробности инцидента сообщила URA.RU владелица разбитого окна на пятом этаже. Полиция Копейска подтвердила, что ищет злоумышленников. «Двое молодых людей у подъезда игрались с оружием и стреляли по окнам. Наше окно лопнуло, очень напугались. Разглядеть парней не удалось, было темно, около 22:20. После выстрелов они показали пистолет подошедшим друзьям, а затем сели в автомобиль и уехали», — рассказала URA.RU жительница Копейска Татьяна М. В правоохранительных органах сообщили, что информация проверяется. В полиции ведутся поиски злоумышленников. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к данному противоправному деянию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОМВД по Копейску.

В микрорайоне Тугайкуль Копейска, города-спутника Челябинска, двое неизвестных открыли стрельбу по окнам многоэтажки. Подробности инцидента сообщила URA.RU владелица разбитого окна на пятом этаже. Полиция Копейска подтвердила, что ищет злоумышленников. «Двое молодых людей у подъезда игрались с оружием и стреляли по окнам. Наше окно лопнуло, очень напугались. Разглядеть парней не удалось, было темно, около 22:20. После выстрелов они показали пистолет подошедшим друзьям, а затем сели в автомобиль и уехали», — рассказала URA.RU жительница Копейска Татьяна М. В правоохранительных органах сообщили, что информация проверяется. В полиции ведутся поиски злоумышленников. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к данному противоправному деянию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОМВД по Копейску.