Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Левенбук

Левенбук умер в возрасте 90 лет
Умер основатель и руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Ему было 90 лет. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
«Основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра „Шалом“ Александр Левенбук умер», — передает ТАСС слова Брода. Левенбуку было 90 лет.
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