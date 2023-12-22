Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Левенбук

22 декабря 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Левенбук умер в возрасте 90 лет Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Умер основатель и руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Ему было 90 лет. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. «Основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра „Шалом“ Александр Левенбук умер», — передает ТАСС слова Брода. Левенбуку было 90 лет.

Умер основатель и руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Ему было 90 лет. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. «Основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра „Шалом“ Александр Левенбук умер», — передает ТАСС слова Брода. Левенбуку было 90 лет.