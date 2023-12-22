Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Левенбук

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Левенбук умер в возрасте 90 лет Фото:

Умер основатель и руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Ему было 90 лет. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра „Шалом“ Александр Левенбук умер», — передает ТАСС слова Брода. Левенбуку было 90 лет.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Умер основатель и руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Ему было 90 лет. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. «Основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра „Шалом“ Александр Левенбук умер», — передает ТАСС слова Брода. Левенбуку было 90 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...