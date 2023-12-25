Екатеринбуржец почти месяц ждет заказ с Boxberry

Житель Екатеринбурга пожаловался на работу службы доставки Boxberry. Он сделал заказ из Москвы 4 декабря, 7 числа тот уже был в Екатеринбурге. Но прошло больше двух недель, а выдать товар мужчине так и не могут. Своим негодованием горожанин поделился с URA.RU.
«На склад в Екатеринбург, судя по отслеживанию, товар поступил 7 декабря, но до пункта выдачи так и не доехал. В службе поддержки Boxberry сначала клялись найти и выдать его 18-19 числа, сейчас заявили, что обращение будет рассмотрено в установленный срок — до 26 декабря. В поддержку приходится звонить с разных телефонов, потому что если звонить с номера, на котором заказ, музыка играет по полчаса», — негодует читатель.
URA.RU обратилось в пресс-службу Boxberry с просьбой прокомментировать, является ли эта история частной или есть задержки носят массовый характер. На момент публикации ответ не поступил. До этого на задержку заказов жаловались клиенты Ozon.
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