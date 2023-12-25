Екатеринбуржец почти месяц ждет заказ с Boxberry

25 декабря 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец заказал подарок к Новому году в начале декабря, но так и не получил его Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Екатеринбурга пожаловался на работу службы доставки Boxberry. Он сделал заказ из Москвы 4 декабря, 7 числа тот уже был в Екатеринбурге. Но прошло больше двух недель, а выдать товар мужчине так и не могут. Своим негодованием горожанин поделился с URA.RU. «На склад в Екатеринбург, судя по отслеживанию, товар поступил 7 декабря, но до пункта выдачи так и не доехал. В службе поддержки Boxberry сначала клялись найти и выдать его 18-19 числа, сейчас заявили, что обращение будет рассмотрено в установленный срок — до 26 декабря. В поддержку приходится звонить с разных телефонов, потому что если звонить с номера, на котором заказ, музыка играет по полчаса», — негодует читатель. URA.RU обратилось в пресс-службу Boxberry с просьбой прокомментировать, является ли эта история частной или есть задержки носят массовый характер. На момент публикации ответ не поступил. До этого на задержку заказов жаловались клиенты Ozon.

Житель Екатеринбурга пожаловался на работу службы доставки Boxberry. Он сделал заказ из Москвы 4 декабря, 7 числа тот уже был в Екатеринбурге. Но прошло больше двух недель, а выдать товар мужчине так и не могут. Своим негодованием горожанин поделился с URA.RU. «На склад в Екатеринбург, судя по отслеживанию, товар поступил 7 декабря, но до пункта выдачи так и не доехал. В службе поддержки Boxberry сначала клялись найти и выдать его 18-19 числа, сейчас заявили, что обращение будет рассмотрено в установленный срок — до 26 декабря. В поддержку приходится звонить с разных телефонов, потому что если звонить с номера, на котором заказ, музыка играет по полчаса», — негодует читатель. URA.RU обратилось в пресс-службу Boxberry с просьбой прокомментировать, является ли эта история частной или есть задержки носят массовый характер. На момент публикации ответ не поступил. До этого на задержку заказов жаловались клиенты Ozon.