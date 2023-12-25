Екатеринбуржец почти месяц ждет заказ с Boxberry

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский магистральный сортировочный центр Почты России. Екатеринбург, почта, разгрузка писем, посылки, сортировочный центр
Екатеринбуржец заказал подарок к Новому году в начале декабря, но так и не получил его Фото:

Житель Екатеринбурга пожаловался на работу службы доставки Boxberry. Он сделал заказ из Москвы 4 декабря, 7 числа тот уже был в Екатеринбурге. Но прошло больше двух недель, а выдать товар мужчине так и не могут. Своим негодованием горожанин поделился с URA.RU.

«На склад в Екатеринбург, судя по отслеживанию, товар поступил 7 декабря, но до пункта выдачи так и не доехал. В службе поддержки Boxberry сначала клялись найти и выдать его 18-19 числа, сейчас заявили, что обращение будет рассмотрено в установленный срок — до 26 декабря. В поддержку приходится звонить с разных телефонов, потому что если звонить с номера, на котором заказ, музыка играет по полчаса», — негодует читатель.

URA.RU обратилось в пресс-службу Boxberry с просьбой прокомментировать, является ли эта история частной или есть задержки носят массовый характер. На момент публикации ответ не поступил. До этого на задержку заказов жаловались клиенты Ozon.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Екатеринбурга пожаловался на работу службы доставки Boxberry. Он сделал заказ из Москвы 4 декабря, 7 числа тот уже был в Екатеринбурге. Но прошло больше двух недель, а выдать товар мужчине так и не могут. Своим негодованием горожанин поделился с URA.RU. «На склад в Екатеринбург, судя по отслеживанию, товар поступил 7 декабря, но до пункта выдачи так и не доехал. В службе поддержки Boxberry сначала клялись найти и выдать его 18-19 числа, сейчас заявили, что обращение будет рассмотрено в установленный срок — до 26 декабря. В поддержку приходится звонить с разных телефонов, потому что если звонить с номера, на котором заказ, музыка играет по полчаса», — негодует читатель. URA.RU обратилось в пресс-службу Boxberry с просьбой прокомментировать, является ли эта история частной или есть задержки носят массовый характер. На момент публикации ответ не поступил. До этого на задержку заказов жаловались клиенты Ozon.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...