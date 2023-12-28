Трамп рассказал, как попал в рождественскую комедию «Один дома-2»

Трамп снялся в фильме «Один дома-2» из-за настойчивости режиссера

28 декабря 2023 в 08:07 Размер текста - 17 +

Режиссер арендовал отель, владельцем которого был Трамп, чтобы тот снялся в фильме Фото: Official White House / Andrea Hanks Бывший президент США Дональд Трамп попал на съемки фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», потому что его уговаривал режиссер Крис Коламбус. Он даже арендовал отель Plaza, владельцем которого был экс-президент. Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social. «Это было 30 лет назад (как летит время). режиссер Крис Коламбус и другие умоляли меня сыграть эпизодическую роль в „Один дома 2“. Они арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым я тогда владел», — передает слова Трампа «Ридус». Он добавил, что на тот момент был очень занят. Но настойчивость режиссера привела к тому, что экс-президент все-таки согласился появиться в картине. Эпизодическая роль Трампа помогла фильму достичь успеха. При этом момент с появлением бывшего президента США длился примерно 10 секунд. Он показывал главному герою, как пройти в холл гостиницы. Ранее сообщалось, что фильм «Один дома» пропал из онлайн-кинотеатров России. Это заметили пользователи «Кинопоиска», «Иви» и Wink. Также исчезли и серия фильмов о Гарри Поттере, «Духи рождества» и «Хроники Нарнии», передает «Национальная служба новостей».

Бывший президент США Дональд Трамп попал на съемки фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», потому что его уговаривал режиссер Крис Коламбус. Он даже арендовал отель Plaza, владельцем которого был экс-президент. Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social. «Это было 30 лет назад (как летит время). режиссер Крис Коламбус и другие умоляли меня сыграть эпизодическую роль в „Один дома 2“. Они арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым я тогда владел», — передает слова Трампа «Ридус». Он добавил, что на тот момент был очень занят. Но настойчивость режиссера привела к тому, что экс-президент все-таки согласился появиться в картине. Эпизодическая роль Трампа помогла фильму достичь успеха. При этом момент с появлением бывшего президента США длился примерно 10 секунд. Он показывал главному герою, как пройти в холл гостиницы. Ранее сообщалось, что фильм «Один дома» пропал из онлайн-кинотеатров России. Это заметили пользователи «Кинопоиска», «Иви» и Wink. Также исчезли и серия фильмов о Гарри Поттере, «Духи рождества» и «Хроники Нарнии», передает «Национальная служба новостей».