Самый молодой мэр России из ХМАО после отставки стал волонтером в зоне СВО. Инсайд

Экс-мэр Половинки Старжинский стал главой миссии Гумкорпуса в госпитале Ростова

28 декабря 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Экс-мэр Половинки ушел из политики ради волонтерской миссии в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Экс-глава поселка Половинка, признанный самым молодым мэром России, Александр Старжинский после отставки стал волонтером в зоне СВО. Он возглавил миссию «Гуманитарного добровольческого корпуса» в госпитале Ростова. «После того как Старжинский прекратил полномочия главы поселка Половинка, он даже не доучился в элитной школе югорских политиков и единственный из потока не стал защищать диплом. В итоге, пока свою карьеру он видит с гуманитарным проектом в зоне спецоперации», — сообщил инсайдер. Старжинский не ответил на звонок журналиста агентства. Несколько его коллег, завершившие курс «Лидеры изменений Югры 3.0» подтвердили, что он не был на защите диплома. Руководитель Гумкорпуса ХМАО Эдуард Логинов подтвердил, что экс-мэр присоединился к миссии. «После работы главой поселка, он решил попробовать себя в другом направлении. Сейчас работает старшим гуманитарной миссии в ростовском госпитале», — рассказал руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов. Ранее URA.RU писало, что Старжинский выставил на продажу дом. Он объяснил, что планирует переезд, но свое будущее связывает с Югрой.

Экс-глава поселка Половинка, признанный самым молодым мэром России, Александр Старжинский после отставки стал волонтером в зоне СВО. Он возглавил миссию «Гуманитарного добровольческого корпуса» в госпитале Ростова. «После того как Старжинский прекратил полномочия главы поселка Половинка, он даже не доучился в элитной школе югорских политиков и единственный из потока не стал защищать диплом. В итоге, пока свою карьеру он видит с гуманитарным проектом в зоне спецоперации», — сообщил инсайдер. Старжинский не ответил на звонок журналиста агентства. Несколько его коллег, завершившие курс «Лидеры изменений Югры 3.0» подтвердили, что он не был на защите диплома. Руководитель Гумкорпуса ХМАО Эдуард Логинов подтвердил, что экс-мэр присоединился к миссии. «После работы главой поселка, он решил попробовать себя в другом направлении. Сейчас работает старшим гуманитарной миссии в ростовском госпитале», — рассказал руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов. Ранее URA.RU писало, что Старжинский выставил на продажу дом. Он объяснил, что планирует переезд, но свое будущее связывает с Югрой.