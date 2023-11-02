02 ноября 2023

Самый молодой мэр России после отставки выставил на продажу дом в ХМАО из-за переезда. Фото

Экс-мэр Половинки Старжинский продает дом из-за переезда
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-глава поселка Половинка планирует переезд и продает дом (фото из архива) Фото:

Экс-глава поселка Половинка в Кондинском районе ХМАО Александр Старжинский, попавший в Книгу рекордов России как самый молодой мэр (родился 27 сентября 1987 года, 36 лет), выставил на продажу особняк на берегу реки после истечения срока своих полномочий. Он написал об этом на своей странице «Вконтакте» и рассказал журналисту URA.RU, что планирует переезд, поэтому решил продать недвижимость.

«Тяжело, конечно, продавать дом. Но впереди меня ждет переезд, а там нужны будут деньги на жилье. Именно поэтому я решил все-таки выставить его на продажу», — поделился Старжинский.

Экс-мэр опроверг слухи, которые стали муссироваться в местном политбомонде, после его отставки. «Говорили, что я собираюсь в Екатеринбург. Но это не так. Я все же связываю свое будущее с Югрой, но пока не готов раскрыть новое место работы. Согласования еще идут», — сохранил интригу Старжинский. Дом на живописном берегу реки Конды площадью 70 квадратных метров и земельный участок 10 соток экс-мэр оценил в 4,5 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало о решении самого молодого мэра России не баллотироваться на второй срок. Главой Половинки стала его бывшая заместитель Елена Михайлова, за которую проголосовало большинство жителей поселения.

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Экс-глава поселка Половинка в Кондинском районе ХМАО Александр Старжинский, попавший в Книгу рекордов России как самый молодой мэр (родился 27 сентября 1987 года, 36 лет), выставил на продажу особняк на берегу реки после истечения срока своих полномочий. Он написал об этом на своей странице «Вконтакте» и рассказал журналисту URA.RU, что планирует переезд, поэтому решил продать недвижимость. «Тяжело, конечно, продавать дом. Но впереди меня ждет переезд, а там нужны будут деньги на жилье. Именно поэтому я решил все-таки выставить его на продажу», — поделился Старжинский. Экс-мэр опроверг слухи, которые стали муссироваться в местном политбомонде, после его отставки. «Говорили, что я собираюсь в Екатеринбург. Но это не так. Я все же связываю свое будущее с Югрой, но пока не готов раскрыть новое место работы. Согласования еще идут», — сохранил интригу Старжинский. Дом на живописном берегу реки Конды площадью 70 квадратных метров и земельный участок 10 соток экс-мэр оценил в 4,5 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало о решении самого молодого мэра России не баллотироваться на второй срок. Главой Половинки стала его бывшая заместитель Елена Михайлова, за которую проголосовало большинство жителей поселения.
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