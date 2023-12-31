В Австрии удивились, что прогноз Путина по экономике сбылся за два месяца

Экс глава МИД Австрии: РФ обошла экономику ФРГ после прогноза Путина

01 января 2024 в 05:32 Размер текста - 17 +

Карин Кнайсль удивилась точному прогнозу Путина в сфере экономики Фото: Георгий Бергал © URA.RU Положение мировой экономики существенно изменилось в пользу России, а прогноз президента РФ Владимира Путина о росте экономики страны сбылся через два месяца. Об этом заявила экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. «Я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию», — заявила Карин Кнайсль в интервью Флавио фон Вицлебену. Она отметила, что через два месяца произошло то, что предсказывал Владимир Путин: Россия обошла Германию в топе десяти крупнейших экономик мира. В сентябре Владимир Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. Российский лидер уточнил, что страна справилась, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск правящих элит.

Положение мировой экономики существенно изменилось в пользу России, а прогноз президента РФ Владимира Путина о росте экономики страны сбылся через два месяца. Об этом заявила экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. «Я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию», — заявила Карин Кнайсль в интервью Флавио фон Вицлебену. Она отметила, что через два месяца произошло то, что предсказывал Владимир Путин: Россия обошла Германию в топе десяти крупнейших экономик мира. В сентябре Владимир Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. Российский лидер уточнил, что страна справилась, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск правящих элит.