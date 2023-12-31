31 декабря 2023

В Австрии удивились, что прогноз Путина по экономике сбылся за два месяца

Экс глава МИД Австрии: РФ обошла экономику ФРГ после прогноза Путина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Второй день. Москва, кнайсль карин
Карин Кнайсль удивилась точному прогнозу Путина в сфере экономики Фото:

Положение мировой экономики существенно изменилось в пользу России, а прогноз президента РФ Владимира Путина о росте экономики страны сбылся через два месяца. Об этом заявила экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию», — заявила Карин Кнайсль в интервью Флавио фон Вицлебену. Она отметила, что через два месяца произошло то, что предсказывал Владимир Путин: Россия обошла Германию в топе десяти крупнейших экономик мира.

В сентябре Владимир Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. Российский лидер уточнил, что страна справилась, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск правящих элит.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Положение мировой экономики существенно изменилось в пользу России, а прогноз президента РФ Владимира Путина о росте экономики страны сбылся через два месяца. Об этом заявила экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. «Я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию», — заявила Карин Кнайсль в интервью Флавио фон Вицлебену. Она отметила, что через два месяца произошло то, что предсказывал Владимир Путин: Россия обошла Германию в топе десяти крупнейших экономик мира. В сентябре Владимир Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. Российский лидер уточнил, что страна справилась, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск правящих элит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...