Исследователи из ХМАО нашли уникальную рукопись 1882 года. Фото

Исследователи РГО из ХМАО нашли рукопись этнографа, изучавшего остяков и вогулов

02 января 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Исследователи РГО из ХМАО нашли рукопись этнографа, изучавшего остяков и вогулов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исследователи Русского географического общества обнаружили неизданную рукопись этнографа Константина Носилова, который в XIX веке исследовал поселения остяков и вогулов (ханты и манси — прим. URA.RU). Член РГО Дмитрий Сотников рассказал журналисту URA.RU, что документ, датированный 1882 годом, он и его коллеги обнаружили в архиве Русского императорского географического общества, когда презентовали в Санкт-Петербурге фильм об экспедиции на озеро Балбанты. «Удивительно, как все сложилось. Мы готовились к экспедиции, опираясь на книги Носилова. Обнаружили на озере те объекты, что он описывал. А потом круг замкнулся, и какая-то неведомая сила нам преподнесла его неизвестную рукопись. Это настоящее чудо. Рукопись называется „Этнографические наблюдения жизни остяков и вогул Северного Урала“. Ее передал в архив сам автор, будучи членом Русского императорского географического общества, в 1882 году», — поделился Сотников. Исследователь уточнил, что в РГО пообещали отсканировать рукопись и передать ее югорскому отделению. «Мы планируем ее издать. Опыт у нас есть, это книга геолога Сергея Комарицкого, которая стала самой полной энциклопедией полезных ископаемых округа. Ее, кстати, мы торжественно передали в Научную библиотеку РГО», — добавил Сотников. Ранее URA.RU писало о презентации фильма об экспедиции РГО на озеро Балбанты. Участникам экспедиции удалось обнаружить поселение эпохи неолита и развалины избушки шамана, которую описывал сам этнограф Носилов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исследователи Русского географического общества обнаружили неизданную рукопись этнографа Константина Носилова, который в XIX веке исследовал поселения остяков и вогулов (ханты и манси — прим. URA.RU). Член РГО Дмитрий Сотников рассказал журналисту URA.RU, что документ, датированный 1882 годом, он и его коллеги обнаружили в архиве Русского императорского географического общества, когда презентовали в Санкт-Петербурге фильм об экспедиции на озеро Балбанты. «Удивительно, как все сложилось. Мы готовились к экспедиции, опираясь на книги Носилова. Обнаружили на озере те объекты, что он описывал. А потом круг замкнулся, и какая-то неведомая сила нам преподнесла его неизвестную рукопись. Это настоящее чудо. Рукопись называется „Этнографические наблюдения жизни остяков и вогул Северного Урала“. Ее передал в архив сам автор, будучи членом Русского императорского географического общества, в 1882 году», — поделился Сотников. Исследователь уточнил, что в РГО пообещали отсканировать рукопись и передать ее югорскому отделению. «Мы планируем ее издать. Опыт у нас есть, это книга геолога Сергея Комарицкого, которая стала самой полной энциклопедией полезных ископаемых округа. Ее, кстати, мы торжественно передали в Научную библиотеку РГО», — добавил Сотников. Ранее URA.RU писало о презентации фильма об экспедиции РГО на озеро Балбанты. Участникам экспедиции удалось обнаружить поселение эпохи неолита и развалины избушки шамана, которую описывал сам этнограф Носилов.