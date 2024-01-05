Свердловчанка, чью дочь выбросили в окно, прощала мужу побои и ждала из тюрьмы

05 января 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Супруг бил и Ксению, и детей, а она прощала его Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку Жительница Екатеринбурга Ксения И., чей супруг обвиняется в жестоком убийстве их годовалой дочери, терпела рукоприкладство. Женщина писала заявления в полицию по поводу побоев, но потом забирала обратно. По мнению ее родственников, Ксении нужны были не дети, а пособия на них. «Мария — это женщина, которой не нужны дети. Детское пособие платили — и хорошо. Органы опеки вообще не работают, и это действительно страшно! Илья был судим, он недавно освободился. Его обвиняли в кражах, в распространении наркотиков, даже в избиении Марии. Она ждала его из тюрьмы», — цитирует Е1.RU родственницу Ксении. По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. Мать же написала заявление о пропаже ребенка и уехала праздновать Новый год, а также приходила к родственникам за деньгами на новую кроватку для дочери. Ее супруга закрыли в СИЗО до 2 марта. Подробнее — в сюжете URA.RU.

Жительница Екатеринбурга Ксения И., чей супруг обвиняется в жестоком убийстве их годовалой дочери, терпела рукоприкладство. Женщина писала заявления в полицию по поводу побоев, но потом забирала обратно. По мнению ее родственников, Ксении нужны были не дети, а пособия на них. «Мария — это женщина, которой не нужны дети. Детское пособие платили — и хорошо. Органы опеки вообще не работают, и это действительно страшно! Илья был судим, он недавно освободился. Его обвиняли в кражах, в распространении наркотиков, даже в избиении Марии. Она ждала его из тюрьмы», — цитирует Е1.RU родственницу Ксении. По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. Мать же написала заявление о пропаже ребенка и уехала праздновать Новый год, а также приходила к родственникам за деньгами на новую кроватку для дочери. Ее супруга закрыли в СИЗО до 2 марта. Подробнее — в сюжете URA.RU.