05 января 2024

Свердловчанка, чью дочь выбросили в окно, прощала мужу побои и ждала из тюрьмы

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Супруг бил и Ксению, и детей, а она прощала его Фото:
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Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку

Жительница Екатеринбурга Ксения И., чей супруг обвиняется в жестоком убийстве их годовалой дочери, терпела рукоприкладство. Женщина писала заявления в полицию по поводу побоев, но потом забирала обратно. По мнению ее родственников, Ксении нужны были не дети, а пособия на них.

«Мария — это женщина, которой не нужны дети. Детское пособие платили — и хорошо. Органы опеки вообще не работают, и это действительно страшно! Илья был судим, он недавно освободился. Его обвиняли в кражах, в распространении наркотиков, даже в избиении Марии. Она ждала его из тюрьмы», — цитирует Е1.RU родственницу Ксении.

По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. Мать же написала заявление о пропаже ребенка и уехала праздновать Новый год, а также приходила к родственникам за деньгами на новую кроватку для дочери. Ее супруга закрыли в СИЗО до 2 марта. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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Жительница Екатеринбурга Ксения И., чей супруг обвиняется в жестоком убийстве их годовалой дочери, терпела рукоприкладство. Женщина писала заявления в полицию по поводу побоев, но потом забирала обратно. По мнению ее родственников, Ксении нужны были не дети, а пособия на них. «Мария — это женщина, которой не нужны дети. Детское пособие платили — и хорошо. Органы опеки вообще не работают, и это действительно страшно! Илья был судим, он недавно освободился. Его обвиняли в кражах, в распространении наркотиков, даже в избиении Марии. Она ждала его из тюрьмы», — цитирует Е1.RU родственницу Ксении. По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. Мать же написала заявление о пропаже ребенка и уехала праздновать Новый год, а также приходила к родственникам за деньгами на новую кроватку для дочери. Ее супруга закрыли в СИЗО до 2 марта. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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