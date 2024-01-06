06 января 2024

Житель Магнитогорска ограбил собственную младшую сестру

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, деньги, банк приколов, дубли, мошенничество
Мужчина успел потратить украденное до задержания Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в краже 200 тысяч рублей из квартиры младшей сестры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В дежурную часть отдела полиции обратилась 26-летняя горожанка. Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен брат потерпевшей, имеющий комплект ключей от квартиры», — заявили в пресс-службе ведомства.

Полиция, получив приметы мужчины, задержала подозреваемого. Выяснилось, что, когда сестра находилась на работе, брат проник в квартиру и похитил из тайника деньги. Украденные средства он потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в краже 200 тысяч рублей из квартиры младшей сестры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В дежурную часть отдела полиции обратилась 26-летняя горожанка. Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен брат потерпевшей, имеющий комплект ключей от квартиры», — заявили в пресс-службе ведомства. Полиция, получив приметы мужчины, задержала подозреваемого. Выяснилось, что, когда сестра находилась на работе, брат проник в квартиру и похитил из тайника деньги. Украденные средства он потратил на собственные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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