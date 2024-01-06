Житель Магнитогорска ограбил собственную младшую сестру

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в краже 200 тысяч рублей из квартиры младшей сестры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В дежурную часть отдела полиции обратилась 26-летняя горожанка. Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен брат потерпевшей, имеющий комплект ключей от квартиры», — заявили в пресс-службе ведомства.
Полиция, получив приметы мужчины, задержала подозреваемого. Выяснилось, что, когда сестра находилась на работе, брат проник в квартиру и похитил из тайника деньги. Украденные средства он потратил на собственные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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