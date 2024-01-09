Шеф Ивлев пытается уйти от выплат организаторам фестиваля в Екатеринбурге

Фирма шефа Ивлева обжаловала решение суда о долге подрядчикам из Екатеринбурга

09 января 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

История с долгами команды Ивлева перед праздничным агентством тянется с октября 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Фирма шеф-повара Константина Ивлева решила обжаловать решение суда, согласно которому она обязана выплатить долги подрядчикам. Судебные тяжбы начали после того, как команда звезды провела фестиваль «Да, шеф» в Екатеринбурге и недоплатила праздничному агентству Graffin-event. «Апелляционная жалоба „Шеф фест“ подана 26 декабря», — указано в картотеке арбитражного суда Москвы. При этом решение о выплате долгов суммой около 700 тысяч было вынесено всего лишь 18 декабря. История с судом началась в октябре 2023 года: праздничное агентство Graffin-event подало заявление на компанию Ивлева из-за гастрофестиваля «Да, шеф». Тогда на мероприятии приготовили огромный рулет из ветчины в 41 кг, установив рекорд России. Позже организаторы праздника заявили, что им не доплатили около 664 тысячи рублей. В середине декабря суд встал на сторону екатеринбургских подрядчиков.

Фирма шеф-повара Константина Ивлева решила обжаловать решение суда, согласно которому она обязана выплатить долги подрядчикам. Судебные тяжбы начали после того, как команда звезды провела фестиваль «Да, шеф» в Екатеринбурге и недоплатила праздничному агентству Graffin-event. «Апелляционная жалоба „Шеф фест“ подана 26 декабря», — указано в картотеке арбитражного суда Москвы. При этом решение о выплате долгов суммой около 700 тысяч было вынесено всего лишь 18 декабря. История с судом началась в октябре 2023 года: праздничное агентство Graffin-event подало заявление на компанию Ивлева из-за гастрофестиваля «Да, шеф». Тогда на мероприятии приготовили огромный рулет из ветчины в 41 кг, установив рекорд России. Позже организаторы праздника заявили, что им не доплатили около 664 тысячи рублей. В середине декабря суд встал на сторону екатеринбургских подрядчиков.