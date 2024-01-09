Шеф Ивлев пытается уйти от выплат организаторам фестиваля в Екатеринбурге

Фирма шефа Ивлева обжаловала решение суда о долге подрядчикам из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Константином Ивлевым в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, ивлев константин
История с долгами команды Ивлева перед праздничным агентством тянется с октября 2023 года Фото:

Фирма шеф-повара Константина Ивлева решила обжаловать решение суда, согласно которому она обязана выплатить долги подрядчикам. Судебные тяжбы начали после того, как команда звезды провела фестиваль «Да, шеф» в Екатеринбурге и недоплатила праздничному агентству Graffin-event.

«Апелляционная жалоба „Шеф фест“ подана 26 декабря», — указано в картотеке арбитражного суда Москвы. При этом решение о выплате долгов суммой около 700 тысяч было вынесено всего лишь 18 декабря.

История с судом началась в октябре 2023 года: праздничное агентство Graffin-event подало заявление на компанию Ивлева из-за гастрофестиваля «Да, шеф». Тогда на мероприятии приготовили огромный рулет из ветчины в 41 кг, установив рекорд России. Позже организаторы праздника заявили, что им не доплатили около 664 тысячи рублей. В середине декабря суд встал на сторону екатеринбургских подрядчиков.

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Фирма шеф-повара Константина Ивлева решила обжаловать решение суда, согласно которому она обязана выплатить долги подрядчикам. Судебные тяжбы начали после того, как команда звезды провела фестиваль «Да, шеф» в Екатеринбурге и недоплатила праздничному агентству Graffin-event. «Апелляционная жалоба „Шеф фест“ подана 26 декабря», — указано в картотеке арбитражного суда Москвы. При этом решение о выплате долгов суммой около 700 тысяч было вынесено всего лишь 18 декабря. История с судом началась в октябре 2023 года: праздничное агентство Graffin-event подало заявление на компанию Ивлева из-за гастрофестиваля «Да, шеф». Тогда на мероприятии приготовили огромный рулет из ветчины в 41 кг, установив рекорд России. Позже организаторы праздника заявили, что им не доплатили около 664 тысячи рублей. В середине декабря суд встал на сторону екатеринбургских подрядчиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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