Свердловчанка, чью дочь выбросили в окно, пожаловалась на угрозы

15 января 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Девушка не может отойти от трагедии (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку Ксения И., чью малолетнюю дочь выбросил супруг Илья с пятого этажа на Посадской в Екатеринбурге, получает множество угроз от свердловчан. Она уверяет, что они обвиняют ее в гибели ребенка. «Мне на душе плохо с похорон [дочки] еще. Много угроз поступает от людей. Они считают меня виновной в гибели собственной малышки. Я пытаюсь не обращать внимания на них», — сказала девушка URA.RU. Ее ребенка похоронили 9 января в Екатеринбурге. Муж Ксении выбросил девочку с пятого этажа 30 декабря 2023 года. Но известно об этом стало лишь 4 января. Предположительно, Илья пошел на преступление после ссоры с женой. Она пока отказывается рассказывать URA.RU подробнее об этом дне. В сугробе тело ребенка пролежало несколько дней. Полицейские задержали Илью, его отправили в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ксения заявила, что проходит по делу в качестве потерпевшей. 10 января ее в очередной раз вызывали на допрос. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Ксения И., чью малолетнюю дочь выбросил супруг Илья с пятого этажа на Посадской в Екатеринбурге, получает множество угроз от свердловчан. Она уверяет, что они обвиняют ее в гибели ребенка. «Мне на душе плохо с похорон [дочки] еще. Много угроз поступает от людей. Они считают меня виновной в гибели собственной малышки. Я пытаюсь не обращать внимания на них», — сказала девушка URA.RU. Ее ребенка похоронили 9 января в Екатеринбурге. Муж Ксении выбросил девочку с пятого этажа 30 декабря 2023 года. Но известно об этом стало лишь 4 января. Предположительно, Илья пошел на преступление после ссоры с женой. Она пока отказывается рассказывать URA.RU подробнее об этом дне. В сугробе тело ребенка пролежало несколько дней. Полицейские задержали Илью, его отправили в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ксения заявила, что проходит по делу в качестве потерпевшей. 10 января ее в очередной раз вызывали на допрос. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.