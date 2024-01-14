14 января 2024

Свердловчанка, чью дочь выбросили в окно, пожаловалась на угрозы

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Экспозиции «Современное искусство в городе» и «Искусство без билета. Из истории паблик-арта в Екатеринбурге». Екатеринбург, девушка, окно
Девушка не может отойти от трагедии (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку

Ксения И., чью малолетнюю дочь выбросил супруг Илья с пятого этажа на Посадской в Екатеринбурге, получает множество угроз от свердловчан. Она уверяет, что они обвиняют ее в гибели ребенка.

«Мне на душе плохо с похорон [дочки] еще. Много угроз поступает от людей. Они считают меня виновной в гибели собственной малышки. Я пытаюсь не обращать внимания на них», — сказала девушка URA.RU. Ее ребенка похоронили 9 января в Екатеринбурге.

Муж Ксении выбросил девочку с пятого этажа 30 декабря 2023 года. Но известно об этом стало лишь 4 января. Предположительно, Илья пошел на преступление после ссоры с женой. Она пока отказывается рассказывать URA.RU подробнее об этом дне.

В сугробе тело ребенка пролежало несколько дней. Полицейские задержали Илью, его отправили в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ксения заявила, что проходит по делу в качестве потерпевшей. 10 января ее в очередной раз вызывали на допрос. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Ксения И., чью малолетнюю дочь выбросил супруг Илья с пятого этажа на Посадской в Екатеринбурге, получает множество угроз от свердловчан. Она уверяет, что они обвиняют ее в гибели ребенка. «Мне на душе плохо с похорон [дочки] еще. Много угроз поступает от людей. Они считают меня виновной в гибели собственной малышки. Я пытаюсь не обращать внимания на них», — сказала девушка URA.RU. Ее ребенка похоронили 9 января в Екатеринбурге. Муж Ксении выбросил девочку с пятого этажа 30 декабря 2023 года. Но известно об этом стало лишь 4 января. Предположительно, Илья пошел на преступление после ссоры с женой. Она пока отказывается рассказывать URA.RU подробнее об этом дне. В сугробе тело ребенка пролежало несколько дней. Полицейские задержали Илью, его отправили в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ксения заявила, что проходит по делу в качестве потерпевшей. 10 января ее в очередной раз вызывали на допрос. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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