15 января 2024
14 января 2024

Жители ХМАО записали очередное обращение к Путину из-за скандальной дороги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , улица коли мяготина, ремонт дороги
Жители Югорска объяснили причины недовольства скандальной дорогой Фото:

Жители Югорска (ХМАО) в очередной раз обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на незаконно построенную, по их мнению, четырехполосную дорогу в городе. Они записали видео, где сказали, что по заключению прокуратуры дорога не соответствует проекту.

«Здравствуйте, Владимир Владимирович! Уже полгода мы бьем тревогу по поводу незаконного строительства в частном секторе улицы Магистральная и улицы Киевской четырехполосной дороги. Дорогу все равно построили, по заключению прокуратуры она не соответствует проекту», — сказано в видео.

Горожане указали, что по проекту ширина улицы должна быть 40 метров, но там всего 25, из четырех полос эксплуатируется две, а парковка возможна только на проезжей части. Также они говорят, что из-за ограждений к ним не может проехать снегоуборочная техника и экстренные службы, а собственники участков без согласования ограничены в праве пользования землей.

Жители Югорска уже писали обращение к Путину, но оно было переадресовано властям округа, которые вернули жалобу в мэрию города. Также они жаловались председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, говоря, что предыдущие заявления в районный следственный комитет и окружным властям не принесли ожидаемого результата.

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Жители Югорска (ХМАО) в очередной раз обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на незаконно построенную, по их мнению, четырехполосную дорогу в городе. Они записали видео, где сказали, что по заключению прокуратуры дорога не соответствует проекту. «Здравствуйте, Владимир Владимирович! Уже полгода мы бьем тревогу по поводу незаконного строительства в частном секторе улицы Магистральная и улицы Киевской четырехполосной дороги. Дорогу все равно построили, по заключению прокуратуры она не соответствует проекту», — сказано в видео. Горожане указали, что по проекту ширина улицы должна быть 40 метров, но там всего 25, из четырех полос эксплуатируется две, а парковка возможна только на проезжей части. Также они говорят, что из-за ограждений к ним не может проехать снегоуборочная техника и экстренные службы, а собственники участков без согласования ограничены в праве пользования землей. Жители Югорска уже писали обращение к Путину, но оно было переадресовано властям округа, которые вернули жалобу в мэрию города. Также они жаловались председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, говоря, что предыдущие заявления в районный следственный комитет и окружным властям не принесли ожидаемого результата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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