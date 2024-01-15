Жители ХМАО записали очередное обращение к Путину из-за скандальной дороги. Видео

16 января 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Жители Югорска объяснили причины недовольства скандальной дорогой Фото: Екатерина Сычкова Жители Югорска (ХМАО) в очередной раз обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на незаконно построенную, по их мнению, четырехполосную дорогу в городе. Они записали видео, где сказали, что по заключению прокуратуры дорога не соответствует проекту. «Здравствуйте, Владимир Владимирович! Уже полгода мы бьем тревогу по поводу незаконного строительства в частном секторе улицы Магистральная и улицы Киевской четырехполосной дороги. Дорогу все равно построили, по заключению прокуратуры она не соответствует проекту», — сказано в видео. Горожане указали, что по проекту ширина улицы должна быть 40 метров, но там всего 25, из четырех полос эксплуатируется две, а парковка возможна только на проезжей части. Также они говорят, что из-за ограждений к ним не может проехать снегоуборочная техника и экстренные службы, а собственники участков без согласования ограничены в праве пользования землей. Жители Югорска уже писали обращение к Путину, но оно было переадресовано властям округа, которые вернули жалобу в мэрию города. Также они жаловались председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, говоря, что предыдущие заявления в районный следственный комитет и окружным властям не принесли ожидаемого результата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Югорска (ХМАО) в очередной раз обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на незаконно построенную, по их мнению, четырехполосную дорогу в городе. Они записали видео, где сказали, что по заключению прокуратуры дорога не соответствует проекту. «Здравствуйте, Владимир Владимирович! Уже полгода мы бьем тревогу по поводу незаконного строительства в частном секторе улицы Магистральная и улицы Киевской четырехполосной дороги. Дорогу все равно построили, по заключению прокуратуры она не соответствует проекту», — сказано в видео. Горожане указали, что по проекту ширина улицы должна быть 40 метров, но там всего 25, из четырех полос эксплуатируется две, а парковка возможна только на проезжей части. Также они говорят, что из-за ограждений к ним не может проехать снегоуборочная техника и экстренные службы, а собственники участков без согласования ограничены в праве пользования землей. Жители Югорска уже писали обращение к Путину, но оно было переадресовано властям округа, которые вернули жалобу в мэрию города. Также они жаловались председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, говоря, что предыдущие заявления в районный следственный комитет и окружным властям не принесли ожидаемого результата.