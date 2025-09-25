Поезд переехал женщину в Каменске-Уральском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина переходила пути в неположенном месте
Женщина переходила пути в неположенном месте Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) вечером 24 сентября поезд сбил 44-летнюю местную жительницу, переходившую железную дорогу. Женщина скончалась на месте, рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

«На девятом километре перегона Каменск-Уральский — УАЗ смертельно травмирована 44-летняя местная жительница», — пояснили в ведомстве. Экстренное торможение не помогло избежать аварии.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). На данный момент проводится расследование.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) вечером 24 сентября поезд сбил 44-летнюю местную жительницу, переходившую железную дорогу. Женщина скончалась на месте, рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. «На девятом километре перегона Каменск-Уральский — УАЗ смертельно травмирована 44-летняя местная жительница», — пояснили в ведомстве. Экстренное торможение не помогло избежать аварии. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). На данный момент проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...