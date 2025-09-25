Поезд переехал женщину в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском (Свердловская область) вечером 24 сентября поезд сбил 44-летнюю местную жительницу, переходившую железную дорогу. Женщина скончалась на месте, рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.
«На девятом километре перегона Каменск-Уральский — УАЗ смертельно травмирована 44-летняя местная жительница», — пояснили в ведомстве. Экстренное торможение не помогло избежать аварии.
По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). На данный момент проводится расследование.
