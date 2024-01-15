15 января 2024

В Челябинске закрывается семейный парк сети активного отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский развлекательный центр Фэнтазиград. Екатеринбург, представление, актеры, аниматоры
О причинах закрытия парка руководство не сообщает Фото:

В Челябинске закрывается семейный парк отдыха франшизы «Хлоп Топ». Об этом 16 января сообщило руководство заведения.

«Важное объявление для всех гостей и жителей Челябинска! Мы с прискорбием сообщаем о том, что наш семейный парк под брендом „Хлоп Топ“ закрывается», — сообщили в официальном паблике «Хлоп Топ» в соцсети ВКонтакте.

Причину закрытия парка озвучивать не стали. В заведении лишь отметили, что решение было принято из-за определенных обстоятельств.

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В Челябинске закрывается семейный парк отдыха франшизы «Хлоп Топ». Об этом 16 января сообщило руководство заведения. «Важное объявление для всех гостей и жителей Челябинска! Мы с прискорбием сообщаем о том, что наш семейный парк под брендом „Хлоп Топ“ закрывается», — сообщили в официальном паблике «Хлоп Топ» в соцсети ВКонтакте. Причину закрытия парка озвучивать не стали. В заведении лишь отметили, что решение было принято из-за определенных обстоятельств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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