В Челябинске закрывается семейный парк сети активного отдыха

О причинах закрытия парка руководство не сообщает
В Челябинске закрывается семейный парк отдыха франшизы «Хлоп Топ». Об этом 16 января сообщило руководство заведения.
«Важное объявление для всех гостей и жителей Челябинска! Мы с прискорбием сообщаем о том, что наш семейный парк под брендом „Хлоп Топ“ закрывается», — сообщили в официальном паблике «Хлоп Топ» в соцсети ВКонтакте.
Причину закрытия парка озвучивать не стали. В заведении лишь отметили, что решение было принято из-за определенных обстоятельств.
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