16 января 2024

ГИБДД предупредила пермяков об опасности на дорогах из-за потепления

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Гололёд. Курган , сосульки, скользкая дорога, гололед, лед
В ГИБДД посоветовали неопытным автовладельцам воздержаться на время потепления от поездок Фото:

В Пермском крае пришедшее в регион потепление может создать проблемы для автомобилистов и пешеходов. Об этом в своем telegram-канале предупреждает региональное управление ГИБДД, отмечая, что речь идет об образовании гололедицы и снежного наката на дорогах.

«Отправляясь на автомобиле в гололед, будьте предельно внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия», — предупреждают в Госавтоинспекции. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Неопытным автовладельцам рекомендовано воздержаться от поездок

По данным пермского ГИС-Центра, на текущей неделе в регионе ожидается перепады температуры воздуха. Так, в среду, 17 января в Прикамье потеплело. В северных и западных территориях края ожидаются обильные снегопады. В Перми осадки будут слабыми, «но ожидаются метели, усиление ветра до 15-17 метров в секунду и снежные заносы». В четверг в краевой столице может похолодать до минус 19 градусов, а в выходные — вновь потеплеет.

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В Пермском крае пришедшее в регион потепление может создать проблемы для автомобилистов и пешеходов. Об этом в своем telegram-канале предупреждает региональное управление ГИБДД, отмечая, что речь идет об образовании гололедицы и снежного наката на дорогах. «Отправляясь на автомобиле в гололед, будьте предельно внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия», — предупреждают в Госавтоинспекции. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Неопытным автовладельцам рекомендовано воздержаться от поездок По данным пермского ГИС-Центра, на текущей неделе в регионе ожидается перепады температуры воздуха. Так, в среду, 17 января в Прикамье потеплело. В северных и западных территориях края ожидаются обильные снегопады. В Перми осадки будут слабыми, «но ожидаются метели, усиление ветра до 15-17 метров в секунду и снежные заносы». В четверг в краевой столице может похолодать до минус 19 градусов, а в выходные — вновь потеплеет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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