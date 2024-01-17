В скандале полицейского из ХМАО с инспекторами Минприроды появились новые подробности

СК ХМАО разбирается в конфликте между рыбаками и инспекторами Минприроды

18 января 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

СК ХМАО разбирается в конфликте между рыбаками и инспекторами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эксперт-криминалист полиции Ханты-Мансийска Иван Макаров случайно оказался фигурантом скандала с работниками заповедника «Малая Сосьва», который закончился возбуждением уголовного дела о применении насилия и оскорблении представителей власти. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых кругах. «В федеральном эфире телеканала „Россия“ вышел сюжет об инциденте, произошедшем летом 2023 года. На видео попала перебранка между рыбаками и егерями заповедника „Малая Сосьва“, которые решили проверить отдыхающих на предмет браконьерства. В материале Макаров почему-то был выставлен главным бузотером, хотя по факту это не так. Выясняли отношения егеря и один из рыбаков, которые учились в одной школе, а затем еще и вместе работали», — рассказал инсайдер. В СК по ХМАО URA.RU прокомментировали, что в настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК РФ: угроза применения насилия в отношении представителей власти и оскорбление представителей власти. Следователи разбираются в ситуации. Еще один собеседник URA.RU среди силовиков считает, что уголовное дело бесперспективно и ничем не закончится. «В распоряжении следствия есть видео, на нем видно, что обе стороны конфликты оскорбляют друг друга. И те, и другие снимали побои, но эксперты не зафиксировали телесных повреждений», — сообщил инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что по факту инцидента на территории заповедника в СК ХМАО возбуждено уголовное дело. Эта история прогремела на федеральном уровне, сюжет о ней снял телеканал «Россия 1». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эксперт-криминалист полиции Ханты-Мансийска Иван Макаров случайно оказался фигурантом скандала с работниками заповедника «Малая Сосьва», который закончился возбуждением уголовного дела о применении насилия и оскорблении представителей власти. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых кругах. «В федеральном эфире телеканала „Россия“ вышел сюжет об инциденте, произошедшем летом 2023 года. На видео попала перебранка между рыбаками и егерями заповедника „Малая Сосьва“, которые решили проверить отдыхающих на предмет браконьерства. В материале Макаров почему-то был выставлен главным бузотером, хотя по факту это не так. Выясняли отношения егеря и один из рыбаков, которые учились в одной школе, а затем еще и вместе работали», — рассказал инсайдер. В СК по ХМАО URA.RU прокомментировали, что в настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК РФ: угроза применения насилия в отношении представителей власти и оскорбление представителей власти. Следователи разбираются в ситуации. Еще один собеседник URA.RU среди силовиков считает, что уголовное дело бесперспективно и ничем не закончится. «В распоряжении следствия есть видео, на нем видно, что обе стороны конфликты оскорбляют друг друга. И те, и другие снимали побои, но эксперты не зафиксировали телесных повреждений», — сообщил инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что по факту инцидента на территории заповедника в СК ХМАО возбуждено уголовное дело. Эта история прогремела на федеральном уровне, сюжет о ней снял телеканал «Россия 1».