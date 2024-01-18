Жена челябинского губернатора Текслера поздравила мужа с днем рождения

19 января 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер в день рождения супруга вспомнила, как полюбила Челябинскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 19 января поздравила мужа с днем рождения. В своих социальных сетях она вспомнила, как впервые познакомилась с регионом и полюбила малую родину супруга. «Парень из Челябинска. Когда-то после нашей свадьбы, в 2002 году, ты впервые привез меня в Челябинск из Норильска, показать свою Родину. Я влюбилась в этот край синих гор, в эту зелень лесов, прозрачность тысяч озер, в открытых настоящих людей. Сейчас мы прожили здесь почти пять лет уже в новом качестве, и я бесконечно люблю тебя и уважаю за преданность и настоящую любовь к своему родному краю. С днем рождения, мой родной Алексей Текслер!» — написала Текслер в своем telegram-канале. Она также пожелала супругу верных и надежных людей, которые будут разделять идеалы и устремления. Текслер отметила, что область очень изменилась под руководством ее мужа. По ее мнению, молодежь теперь не хочет уезжать, а делать регион лучше.

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 19 января поздравила мужа с днем рождения. В своих социальных сетях она вспомнила, как впервые познакомилась с регионом и полюбила малую родину супруга. «Парень из Челябинска. Когда-то после нашей свадьбы, в 2002 году, ты впервые привез меня в Челябинск из Норильска, показать свою Родину. Я влюбилась в этот край синих гор, в эту зелень лесов, прозрачность тысяч озер, в открытых настоящих людей. Сейчас мы прожили здесь почти пять лет уже в новом качестве, и я бесконечно люблю тебя и уважаю за преданность и настоящую любовь к своему родному краю. С днем рождения, мой родной Алексей Текслер!» — написала Текслер в своем telegram-канале. Она также пожелала супругу верных и надежных людей, которые будут разделять идеалы и устремления. Текслер отметила, что область очень изменилась под руководством ее мужа. По ее мнению, молодежь теперь не хочет уезжать, а делать регион лучше.