18 января 2024

Жена челябинского губернатора Текслера поздравила мужа с днем рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей и Ирина Текслер на концерте, посвященному выходу альбома «Спокойно и просто» - совместного проекта Олега Митяева и Челябинского симфонического оркестра. Челябинск, текслер алексей, текслер ирина
Ирина Текслер в день рождения супруга вспомнила, как полюбила Челябинскую область Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 19 января поздравила мужа с днем рождения. В своих социальных сетях она вспомнила, как впервые познакомилась с регионом и полюбила малую родину супруга.

«Парень из Челябинска. Когда-то после нашей свадьбы, в 2002 году, ты впервые привез меня в Челябинск из Норильска, показать свою Родину. Я влюбилась в этот край синих гор, в эту зелень лесов, прозрачность тысяч озер, в открытых настоящих людей. Сейчас мы прожили здесь почти пять лет уже в новом качестве, и я бесконечно люблю тебя и уважаю за преданность и настоящую любовь к своему родному краю. С днем рождения, мой родной Алексей Текслер!» — написала Текслер в своем telegram-канале.

Она также пожелала супругу верных и надежных людей, которые будут разделять идеалы и устремления. Текслер отметила, что область очень изменилась под руководством ее мужа. По ее мнению, молодежь теперь не хочет уезжать, а делать регион лучше.

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 19 января поздравила мужа с днем рождения. В своих социальных сетях она вспомнила, как впервые познакомилась с регионом и полюбила малую родину супруга. «Парень из Челябинска. Когда-то после нашей свадьбы, в 2002 году, ты впервые привез меня в Челябинск из Норильска, показать свою Родину. Я влюбилась в этот край синих гор, в эту зелень лесов, прозрачность тысяч озер, в открытых настоящих людей. Сейчас мы прожили здесь почти пять лет уже в новом качестве, и я бесконечно люблю тебя и уважаю за преданность и настоящую любовь к своему родному краю. С днем рождения, мой родной Алексей Текслер!» — написала Текслер в своем telegram-канале. Она также пожелала супругу верных и надежных людей, которые будут разделять идеалы и устремления. Текслер отметила, что область очень изменилась под руководством ее мужа. По ее мнению, молодежь теперь не хочет уезжать, а делать регион лучше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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