Бастрыкин проверит историю с челябинской девочкой, едва не попавшей под поезд

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с школьницей из села Аргаяш Челябинской области, которая едва не попала под поезд. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ведомства.
«Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального межрегионального СУТ СКР Александру Перепелицыну организовать проверку по инциденту с несовершеннолетней на железнодорожных путях в Челябинской области. Также он поручил представить к ведомственной награде женщину, которая спасла девочку», — уточнили в пресс-службе.
Жительница села Аргаяш 17 января в последний момент вытащила школьницу из-под поезда. Ребенок пролезал под составом, когда он начал движение. Прокуратура начала проверку по факту. В ЮУЖД утверждают, что перед началом движения машинист раздал несколько громких гудков.
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