Бастрыкин проверит историю с челябинской девочкой, едва не попавшей под поезд

19 января 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил представить к награде жительницу Аргаяша, которая спасла девочку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Под Челябинском девочку спасли из-под колес поезда Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с школьницей из села Аргаяш Челябинской области, которая едва не попала под поезд. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ведомства. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального межрегионального СУТ СКР Александру Перепелицыну организовать проверку по инциденту с несовершеннолетней на железнодорожных путях в Челябинской области. Также он поручил представить к ведомственной награде женщину, которая спасла девочку», — уточнили в пресс-службе. Жительница села Аргаяш 17 января в последний момент вытащила школьницу из-под поезда. Ребенок пролезал под составом, когда он начал движение. Прокуратура начала проверку по факту. В ЮУЖД утверждают, что перед началом движения машинист раздал несколько громких гудков.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с школьницей из села Аргаяш Челябинской области, которая едва не попала под поезд. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ведомства. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального межрегионального СУТ СКР Александру Перепелицыну организовать проверку по инциденту с несовершеннолетней на железнодорожных путях в Челябинской области. Также он поручил представить к ведомственной награде женщину, которая спасла девочку», — уточнили в пресс-службе. Жительница села Аргаяш 17 января в последний момент вытащила школьницу из-под поезда. Ребенок пролезал под составом, когда он начал движение. Прокуратура начала проверку по факту. В ЮУЖД утверждают, что перед началом движения машинист раздал несколько громких гудков.