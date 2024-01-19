Бастрыкин проверит историю с челябинской девочкой, едва не попавшей под поезд

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил представить к награде жительницу Аргаяша, которая спасла девочку Фото:
новость из сюжета
Под Челябинском девочку спасли из-под колес поезда

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с школьницей из села Аргаяш Челябинской области, которая едва не попала под поезд. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального межрегионального СУТ СКР Александру Перепелицыну организовать проверку по инциденту с несовершеннолетней на железнодорожных путях в Челябинской области. Также он поручил представить к ведомственной награде женщину, которая спасла девочку», — уточнили в пресс-службе.

Жительница села Аргаяш 17 января в последний момент вытащила школьницу из-под поезда. Ребенок пролезал под составом, когда он начал движение. Прокуратура начала проверку по факту. В ЮУЖД утверждают, что перед началом движения машинист раздал несколько громких гудков.

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Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с школьницей из села Аргаяш Челябинской области, которая едва не попала под поезд. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ведомства. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального межрегионального СУТ СКР Александру Перепелицыну организовать проверку по инциденту с несовершеннолетней на железнодорожных путях в Челябинской области. Также он поручил представить к ведомственной награде женщину, которая спасла девочку», — уточнили в пресс-службе. Жительница села Аргаяш 17 января в последний момент вытащила школьницу из-под поезда. Ребенок пролезал под составом, когда он начал движение. Прокуратура начала проверку по факту. В ЮУЖД утверждают, что перед началом движения машинист раздал несколько громких гудков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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