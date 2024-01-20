Лукашенко получил травму во время колки дров

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о травме ноги, полученной во время рубки дров
Президент Беларуси Александр Лукашенко травмировал ногу, когда колол дрова. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Упала колодка, килограмм 80, на ступню…», — передает слова Лукашенко журналисты. Известно, что теперь Лукашенко не сможет принять участие в хоккейном матче против команды Могилевской области.
В 2022 году Лукашенко пострадал во время хоккейного матча. Тогда он принял участие во втором финальном матче Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба. Во время встречи один из игроков соперника опасно сыграл клюшкой и нанес травму президенту Белоруссии.
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