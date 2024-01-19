В селе Курьи Свердловской области при обгоне не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с большим сугробом и забором. Травмы получил девятилетний сын мужчины, который ехал на заднем сидении. Об этом сообщило ГИБДД Свердловской области.
«Водитель автомобиля ВАЗ-21120, 33-летний житель деревни Боровки Сухоложского района, при совершении обгона, возвращаясь на свою полосу движения, не справился с управлением и съехал с проезжей части наехав на препятствие — сугроб и забор жилого дома. В результате ДТП травмы головы получил 9-летний сын водителя», — говорится в telegram-канале ведомства.
Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении водителя составлен административный материал за нарушение правил перевозки ребенка в автомобиле. Ранее отец за аналогичное нарушение уже получал штраф.
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