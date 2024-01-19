В свердловском селе в ДТП пострадал ребенок. Фото

20 января 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Автомобиль врезался в сугроб и забор жилого дома (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Курьи Свердловской области при обгоне не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с большим сугробом и забором. Травмы получил девятилетний сын мужчины, который ехал на заднем сидении. Об этом сообщило ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля ВАЗ-21120, 33-летний житель деревни Боровки Сухоложского района, при совершении обгона, возвращаясь на свою полосу движения, не справился с управлением и съехал с проезжей части наехав на препятствие — сугроб и забор жилого дома. В результате ДТП травмы головы получил 9-летний сын водителя», — говорится в telegram-канале ведомства. Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении водителя составлен административный материал за нарушение правил перевозки ребенка в автомобиле. Ранее отец за аналогичное нарушение уже получал штраф. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5107)

В селе Курьи Свердловской области при обгоне не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с большим сугробом и забором. Травмы получил девятилетний сын мужчины, который ехал на заднем сидении. Об этом сообщило ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля ВАЗ-21120, 33-летний житель деревни Боровки Сухоложского района, при совершении обгона, возвращаясь на свою полосу движения, не справился с управлением и съехал с проезжей части наехав на препятствие — сугроб и забор жилого дома. В результате ДТП травмы головы получил 9-летний сын водителя», — говорится в telegram-канале ведомства. Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении водителя составлен административный материал за нарушение правил перевозки ребенка в автомобиле. Ранее отец за аналогичное нарушение уже получал штраф.