19 января 2024

В свердловском селе в ДТП пострадал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, сугроб, снег на машине, неубранный снег, автомобиль под снегом, машина под снегом
Автомобиль врезался в сугроб и забор жилого дома (архивное фото) Фото:

В селе Курьи Свердловской области при обгоне не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с большим сугробом и забором. Травмы получил девятилетний сын мужчины, который ехал на заднем сидении. Об этом сообщило ГИБДД Свердловской области.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21120, 33-летний житель деревни Боровки Сухоложского района, при совершении обгона, возвращаясь на свою полосу движения, не справился с управлением и съехал с проезжей части наехав на препятствие — сугроб и забор жилого дома. В результате ДТП травмы головы получил 9-летний сын водителя», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении водителя составлен административный материал за нарушение правил перевозки ребенка в автомобиле. Ранее отец за аналогичное нарушение уже получал штраф.

Фото:

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В селе Курьи Свердловской области при обгоне не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с большим сугробом и забором. Травмы получил девятилетний сын мужчины, который ехал на заднем сидении. Об этом сообщило ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля ВАЗ-21120, 33-летний житель деревни Боровки Сухоложского района, при совершении обгона, возвращаясь на свою полосу движения, не справился с управлением и съехал с проезжей части наехав на препятствие — сугроб и забор жилого дома. В результате ДТП травмы головы получил 9-летний сын водителя», — говорится в telegram-канале ведомства. Ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении водителя составлен административный материал за нарушение правил перевозки ребенка в автомобиле. Ранее отец за аналогичное нарушение уже получал штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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