Общество ЖКХ и Городская среда В Перми построят крытую футбольную площадку 22 января 2024 в 02:23 Размер текста - 17 + В Перми появится еще одна крытая площадка для занятий футболом Фото: Размик Закарян © URA.RU В Дзержинском районе Перми построят крытую футбольную площадку. Мэрия рассматривает вопрос о возможности предоставления земельного участка для этих целей. «Предварительно рассматривается участок для строительства крытой футбольной площадки на улице Верещагинская в Перми. К строительству площадки планируется привлечь инвестора в режиме государственно-частного партнерства», — передает издание ИА «Текст Пермь». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Перми по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее власти Пермского края решили построить «умную» спортивную площадку. Стоимость объекта — свыше 26 млн рублей, из них 20 млн рублей поступили из федерального бюджета. В Дзержинском районе Перми построят крытую футбольную площадку. Мэрия рассматривает вопрос о возможности предоставления земельного участка для этих целей. «Предварительно рассматривается участок для строительства крытой футбольной площадки на улице Верещагинская в Перми. К строительству площадки планируется привлечь инвестора в режиме государственно-частного партнерства», — передает издание ИА «Текст Пермь». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Перми по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее власти Пермского края решили построить «умную» спортивную площадку. Стоимость объекта — свыше 26 млн рублей, из них 20 млн рублей поступили из федерального бюджета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям