В Перми построят крытую футбольную площадку

В Дзержинском районе Перми построят крытую футбольную площадку. Мэрия рассматривает вопрос о возможности предоставления земельного участка для этих целей.
«Предварительно рассматривается участок для строительства крытой футбольной площадки на улице Верещагинская в Перми. К строительству площадки планируется привлечь инвестора в режиме государственно-частного партнерства», — передает издание ИА «Текст Пермь».
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Перми по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее власти Пермского края решили построить «умную» спортивную площадку. Стоимость объекта — свыше 26 млн рублей, из них 20 млн рублей поступили из федерального бюджета.
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