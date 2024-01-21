21 января 2024
20 января 2024
19 января 2024

В Перми построят крытую футбольную площадку

© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч "Урал" - "Цска". Екатеринбург, мяч, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
В Перми появится еще одна крытая площадка для занятий футболом Фото:

В Дзержинском районе Перми построят крытую футбольную площадку. Мэрия рассматривает вопрос о возможности предоставления земельного участка для этих целей.

«Предварительно рассматривается участок для строительства крытой футбольной площадки на улице Верещагинская в Перми. К строительству площадки планируется привлечь инвестора в режиме государственно-частного партнерства», — передает издание ИА «Текст Пермь».

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Перми по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее власти Пермского края решили построить «умную» спортивную площадку. Стоимость объекта — свыше 26 млн рублей, из них 20 млн рублей поступили из федерального бюджета.

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В Дзержинском районе Перми построят крытую футбольную площадку. Мэрия рассматривает вопрос о возможности предоставления земельного участка для этих целей. «Предварительно рассматривается участок для строительства крытой футбольной площадки на улице Верещагинская в Перми. К строительству площадки планируется привлечь инвестора в режиме государственно-частного партнерства», — передает издание ИА «Текст Пермь». Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Перми по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее власти Пермского края решили построить «умную» спортивную площадку. Стоимость объекта — свыше 26 млн рублей, из них 20 млн рублей поступили из федерального бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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