Самую дорогую школу Екатеринбурга возглавит жена чиновника, рассердившая мэрию

Минобр определился с директором губернаторского лицея в Екатеринбурге

22 января 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Директора не могли найти несколько месяцев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга, скорее всего, возглавит Юлия Барашкина — директор школы №52, жена замначальника городского управления по ЖКХ. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном минобре по итогам кастинга, который длился несколько месяцев и превратился в настоящую проблему — найти человека никак не могли. По данным агентства, еще около полугода назад замгубернатора по соцполитике Павел Креков, курирующий минобр, которому подчиняется лицей, якобы предложил на вакантную позицию женщину из ближайшего окружения — сразу два знакомых Крекова сказали про жену, которая якобы работает в Тюмени. «Но она то ли сама отказалась, то ли не прошла по возрасту», — поделился один из них. URA.RU направило запрос в департамент информполитики региона, ответ ожидается. Лицей в Солнечном по праву может считаться самой современной школой города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На уровне разговоров также звучала фамилия Андрея Коновалова — основателя курсов «ЕГЭбург», учителя физики в СУНЦ УрФУ, в прошлом году победившего на региональном этапе конкурса «Учитель года». «Но Коновалов не прошел потому, что он сейчас воспринимается больше как бизнесмен, а не как педагог», — объяснил источник. Сам Коновалов сказал URA.RU, что эту тему с ним действительно обсуждали «в частных разговорах при случае», но никаких документов он никуда не подавал. Когда появилась кандидатура Барашкиной и кто озвучил ее фамилию, неизвестно. В городской власти у нее непростая репутация. «Насколько я знаю, Барашкиной дважды за последнее время предлагали возглавить другие школы, но она отказывалась. Причем в одном из случаев уже были готовы все документы. Это тогда очень всех разозлило, на ее фамилии поставили „метку“», — поделился собеседник. О ее супруге — Дмитрии Барашкине — он высказался положительно: «Порядочный чиновник». Сама Юлия Барашкина попросила дождаться комментария по поводу своего возможного назначения от минобра. А, отвечая на вопрос про отказы мэрии, сказала, что такое вообще невозможно. В 2022 году Барашкина стала лауреатом всероссийского конкурса «Директор года». Уральский губернаторский лицей, получивший такое название потому, что глава региона Евгений Куйвашев приложил значительные усилия для выделения федеральных денег, достроили к декабрю 2023-го. Это самая дорогая школа Екатеринбурга, на нее потратили 3,2 миллиарда рублей. Учиться в лицее на 1200 мест дети начнут 1 сентября. Это единственная не-частная школа города, которая подчиняется минобру, а не горадминистрации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга, скорее всего, возглавит Юлия Барашкина — директор школы №52, жена замначальника городского управления по ЖКХ. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном минобре по итогам кастинга, который длился несколько месяцев и превратился в настоящую проблему — найти человека никак не могли. По данным агентства, еще около полугода назад замгубернатора по соцполитике Павел Креков, курирующий минобр, которому подчиняется лицей, якобы предложил на вакантную позицию женщину из ближайшего окружения — сразу два знакомых Крекова сказали про жену, которая якобы работает в Тюмени. «Но она то ли сама отказалась, то ли не прошла по возрасту», — поделился один из них. URA.RU направило запрос в департамент информполитики региона, ответ ожидается. На уровне разговоров также звучала фамилия Андрея Коновалова — основателя курсов «ЕГЭбург», учителя физики в СУНЦ УрФУ, в прошлом году победившего на региональном этапе конкурса «Учитель года». «Но Коновалов не прошел потому, что он сейчас воспринимается больше как бизнесмен, а не как педагог», — объяснил источник. Сам Коновалов сказал URA.RU, что эту тему с ним действительно обсуждали «в частных разговорах при случае», но никаких документов он никуда не подавал. Когда появилась кандидатура Барашкиной и кто озвучил ее фамилию, неизвестно. В городской власти у нее непростая репутация. «Насколько я знаю, Барашкиной дважды за последнее время предлагали возглавить другие школы, но она отказывалась. Причем в одном из случаев уже были готовы все документы. Это тогда очень всех разозлило, на ее фамилии поставили „метку“», — поделился собеседник. О ее супруге — Дмитрии Барашкине — он высказался положительно: «Порядочный чиновник». Сама Юлия Барашкина попросила дождаться комментария по поводу своего возможного назначения от минобра. А, отвечая на вопрос про отказы мэрии, сказала, что такое вообще невозможно. В 2022 году Барашкина стала лауреатом всероссийского конкурса «Директор года». Уральский губернаторский лицей, получивший такое название потому, что глава региона Евгений Куйвашев приложил значительные усилия для выделения федеральных денег, достроили к декабрю 2023-го. Это самая дорогая школа Екатеринбурга, на нее потратили 3,2 миллиарда рублей. Учиться в лицее на 1200 мест дети начнут 1 сентября. Это единственная не-частная школа города, которая подчиняется минобру, а не горадминистрации.