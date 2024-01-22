22 января 2024

Пермские бизнесмены раскупили коммерческую недвижимость

Авито Недвижимость: в Перми предложение на торговые площади снизилось на 21%
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, отражения, урбанистика, офисный центр, стекло и бетон
За 2023 год свободных площадей стало меньше Фото:

В Перми стало меньше торговых площадей, доступных для покупки. За 2023 год предложение сократилось на 21%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

«Предложение торговой недвижимости в Перми по сравнению с декабрем 2022 года сократилось на 21% в сегменте продажи и на 15% в сегменте аренды. Кроме того, в сегменте продажи стоимость квадратного метра за год стала дешевле на 5%. В декабре 2023 года его средняя цена составила 87 тысяч рублей», — сказано в исследовании.

Уточняется, что стоимость аренды торговых площадей, наоборот, выросла. За год квадратный метр подорожал на 1%, а его средняя стоимость равна 833 рубля. Рост арендных ставок вызван увеличением спроса и сокращением предложений на рынке, отметила руководитель продаж категории коммерческой недвижимости «Авито» по РФ Виктория Сафронова.

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В Перми стало меньше торговых площадей, доступных для покупки. За 2023 год предложение сократилось на 21%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «Предложение торговой недвижимости в Перми по сравнению с декабрем 2022 года сократилось на 21% в сегменте продажи и на 15% в сегменте аренды. Кроме того, в сегменте продажи стоимость квадратного метра за год стала дешевле на 5%. В декабре 2023 года его средняя цена составила 87 тысяч рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что стоимость аренды торговых площадей, наоборот, выросла. За год квадратный метр подорожал на 1%, а его средняя стоимость равна 833 рубля. Рост арендных ставок вызван увеличением спроса и сокращением предложений на рынке, отметила руководитель продаж категории коммерческой недвижимости «Авито» по РФ Виктория Сафронова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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