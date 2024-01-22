Пермские бизнесмены раскупили коммерческую недвижимость

Авито Недвижимость: в Перми предложение на торговые площади снизилось на 21%

23 января 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

За 2023 год свободных площадей стало меньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми стало меньше торговых площадей, доступных для покупки. За 2023 год предложение сократилось на 21%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «Предложение торговой недвижимости в Перми по сравнению с декабрем 2022 года сократилось на 21% в сегменте продажи и на 15% в сегменте аренды. Кроме того, в сегменте продажи стоимость квадратного метра за год стала дешевле на 5%. В декабре 2023 года его средняя цена составила 87 тысяч рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что стоимость аренды торговых площадей, наоборот, выросла. За год квадратный метр подорожал на 1%, а его средняя стоимость равна 833 рубля. Рост арендных ставок вызван увеличением спроса и сокращением предложений на рынке, отметила руководитель продаж категории коммерческой недвижимости «Авито» по РФ Виктория Сафронова.

В Перми стало меньше торговых площадей, доступных для покупки. За 2023 год предложение сократилось на 21%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «Предложение торговой недвижимости в Перми по сравнению с декабрем 2022 года сократилось на 21% в сегменте продажи и на 15% в сегменте аренды. Кроме того, в сегменте продажи стоимость квадратного метра за год стала дешевле на 5%. В декабре 2023 года его средняя цена составила 87 тысяч рублей», — сказано в исследовании. Уточняется, что стоимость аренды торговых площадей, наоборот, выросла. За год квадратный метр подорожал на 1%, а его средняя стоимость равна 833 рубля. Рост арендных ставок вызван увеличением спроса и сокращением предложений на рынке, отметила руководитель продаж категории коммерческой недвижимости «Авито» по РФ Виктория Сафронова.