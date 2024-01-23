Один из богатейших депутатов челябинского заксобрания отказался от поста в ЕР

Михаил Видгоф оставил пост зампреда фракции единороссов в челябинском парламенте
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Совет Депутатов Тракторозаводского района. Челябинск, видгоф михаил
Михаил Видгоф намерен сосредоточиться на бизнесе Фото:

Один из самых богатых депутатов заксобрания Челябинской области Михаил Видгоф подал заявление об отставке с поста зампреда фракции ЕР в региональном парламенте. Эту информацию подтвердил URA.RU 23 января он сам.

«Да, я написал заявление, которое рассмотрят на ближайшем заседании фракции. Это связано с нагрузкой на основной работе. Никакого иного подтекста тут нет», — рассказал Видгоф корреспонденту URA.RU.

По информации агентства, заседание фракции «Единой России» в ЗСО намечено на 24 января. Решение будет положительным, место Видгофа на какое-то время останется вакантным.

Михаил Видгоф и его отец Борис Видгоф владеют торговым домом «Бовид», отелями «Видгоф», «Славянка» и «Березка». Бизнес семьи связан с автосалонами, продаже запчастей и автосервисом. Холдинг включает также арендное направление. Основателем семейного дела является Борис Видгоф. Его сын выступает массовым миноритарным соучредителем семейных компаний.

По итогам декларационной кампании 2021 года, Видгоф-младший занял третье место в заксобрании по доходам. Заработок депутата на тот момент составлял 106 млн 402 тысячи рублей. По итогам 2022 года депутаты уже не отчитывались публично о своих доходах.

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Один из самых богатых депутатов заксобрания Челябинской области Михаил Видгоф подал заявление об отставке с поста зампреда фракции ЕР в региональном парламенте. Эту информацию подтвердил URA.RU 23 января он сам. «Да, я написал заявление, которое рассмотрят на ближайшем заседании фракции. Это связано с нагрузкой на основной работе. Никакого иного подтекста тут нет», — рассказал Видгоф корреспонденту URA.RU. По информации агентства, заседание фракции «Единой России» в ЗСО намечено на 24 января. Решение будет положительным, место Видгофа на какое-то время останется вакантным. Михаил Видгоф и его отец Борис Видгоф владеют торговым домом «Бовид», отелями «Видгоф», «Славянка» и «Березка». Бизнес семьи связан с автосалонами, продаже запчастей и автосервисом. Холдинг включает также арендное направление. Основателем семейного дела является Борис Видгоф. Его сын выступает массовым миноритарным соучредителем семейных компаний. По итогам декларационной кампании 2021 года, Видгоф-младший занял третье место в заксобрании по доходам. Заработок депутата на тот момент составлял 106 млн 402 тысячи рублей. По итогам 2022 года депутаты уже не отчитывались публично о своих доходах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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