Один из богатейших депутатов челябинского заксобрания отказался от поста в ЕР

Михаил Видгоф оставил пост зампреда фракции единороссов в челябинском парламенте

Михаил Видгоф намерен сосредоточиться на бизнесе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых богатых депутатов заксобрания Челябинской области Михаил Видгоф подал заявление об отставке с поста зампреда фракции ЕР в региональном парламенте. Эту информацию подтвердил URA.RU 23 января он сам.

«Да, я написал заявление, которое рассмотрят на ближайшем заседании фракции. Это связано с нагрузкой на основной работе. Никакого иного подтекста тут нет», — рассказал Видгоф корреспонденту URA.RU.

По информации агентства, заседание фракции «Единой России» в ЗСО намечено на 24 января. Решение будет положительным, место Видгофа на какое-то время останется вакантным.

Михаил Видгоф и его отец Борис Видгоф владеют торговым домом «Бовид», отелями «Видгоф», «Славянка» и «Березка». Бизнес семьи связан с автосалонами, продаже запчастей и автосервисом. Холдинг включает также арендное направление. Основателем семейного дела является Борис Видгоф. Его сын выступает массовым миноритарным соучредителем семейных компаний.

По итогам декларационной кампании 2021 года, Видгоф-младший занял третье место в заксобрании по доходам. Заработок депутата на тот момент составлял 106 млн 402 тысячи рублей. По итогам 2022 года депутаты уже не отчитывались публично о своих доходах.