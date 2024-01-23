В Перми за 100 млн рублей продают бывший кирпичный завод

В Перми выставлено на продажу здание бывшего кирпичного завода «Блокерстрой». Цена пятиэтажного строения на территории Мотовилихинского района города составляет более 100 млн рублей.
«Продается пятиэтажное здание комплекса общей площадью семь тысяч квадратных метров. Bыcoта потолков составляет три метра. Идет зaмена окoн на новыe, плoщaди пoдгoтовлены для чиcтoвoй отдeлки. В 2023 году заменена кровля. Цена — 105 млн рублей», — сообщается в описании объекта недвижимости на сайте бесплатных объявлений.
Продавец уточняет, что здание подойдет для размещения на его площадях сборочного производства. Также его можно приспособить под гостиницы или офисный центр. По данным СБИС, ранее в здании размещался завод строительных материалов «Блокерстрой». В 2019 году предприятие было ликвидировано.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продаются бывшие производственные площадки признанного банкротом и закрытого муниципального хлебокомбината. Речь о земельном участке, четырех зданиях и гаражах в Александровске.
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