Глава Сургута пообещал решить проблему с грязной водопроводной водой

Жители Сургута неоднократно жаловались на грязную воду Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов пообещал решить проблему с грязной водопроводной водой. Об этом он заявил во время ежегодного отчета о проделанной работе, передает корреспондент URA.RU.

«Есть такая проблема не всегда качественная вода. Мы и причины знаем. Город строился по принципу промышленной принадлежности и не всегда соблюдались гидравлические правила. И конечно же, такая инфраструктура требует и правильного содержания так и комплексного оснащения», — сообщил Филатов.

Пока проблему решают промывкой водопроводных сетей, ежегодно наращивая объемы. В 2021 году было промыто 18 километров сетей, в 2022 — 20 км и в 2023 — 28 км. Но только промывая водоводы проблему не решить. По словам Филатова, нужен комплексный подход. Что и планирует сделать мэрия для решения вопроса с грязной водой. «Вопросы с качеством воды, которые задают жители, связаны именно с тем, что требуется более системный подход к содержанию инфраструктуры водовода. Требуется постоянный ремонт и модернизация. Мы их как раз и внедряем», — сообщил Филатов.

Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет по ХМАО начал проверку из-за сообщений о грязной воде в Сургуте. На проблему пожаловались жители микрорайонов 31 и 31Б.