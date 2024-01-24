Замгубернатора ХМАО готовит обновление команды. Инсайд

Вице-губернатор ХМАО Черняев готовит чистку команды промблока

25 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Куратору Няганской ОЭЗ прочат отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замгубернатора ХМАО Сергей Черняев готовит обновление команды. Переехав из ЯНАО в сентябре 2023 года и получив пост руководителя промышленного блока в правительстве Югры, он освоился в должности и начал принимать кадровые решения. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа прочит отставку директору УК «Промышленные парки Югры» Дмитрию Киселеву. Организация курирует мегапроект «Особая экономическая зона» в Нягани. «Вице-губернатор Черняев готовит обновление команды. Первую отставку предрекают куратору мегапроекта „Особая экономическая зона Нягани“ — главе „Промпарков Югры“ Киселеву. Говорят, что Черняев якобы попросил Киселева покинуть пост по собственному желанию. При этом ходят слухи, что Особую экономическую зону (ОЭЗ) ждет череда проверок, по итогам которой в промблоке не исключены и более масштабные кадровые ротации», — сообщает инсайдер. Киселев руководит организацией с 2021 года, сменив на посту прежнего директора УК Андрея Семичева после коррупционного скандала. В «Промпарках» уточнили, что на момент телефонного разговора с журналистом Киселев находился на рабочем месте, однако трубку передать отказались. На вопрос журналиста о возможной отставке, заданный в мессенджере, он не ответил. Черняев попросил переадресовать запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ведомства ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что скандальный подрядчик, который возводит ОЭЗ в Нягани, выиграл тендеры на три миллиарда рублей. Он получил заказ на ремонт дорог в Когалыме, Нефтеюганске и на ликвидацию нелегальной свалки в Нефтеюганском районе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замгубернатора ХМАО Сергей Черняев готовит обновление команды. Переехав из ЯНАО в сентябре 2023 года и получив пост руководителя промышленного блока в правительстве Югры, он освоился в должности и начал принимать кадровые решения. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа прочит отставку директору УК «Промышленные парки Югры» Дмитрию Киселеву. Организация курирует мегапроект «Особая экономическая зона» в Нягани. «Вице-губернатор Черняев готовит обновление команды. Первую отставку предрекают куратору мегапроекта „Особая экономическая зона Нягани“ — главе „Промпарков Югры“ Киселеву. Говорят, что Черняев якобы попросил Киселева покинуть пост по собственному желанию. При этом ходят слухи, что Особую экономическую зону (ОЭЗ) ждет череда проверок, по итогам которой в промблоке не исключены и более масштабные кадровые ротации», — сообщает инсайдер. Киселев руководит организацией с 2021 года, сменив на посту прежнего директора УК Андрея Семичева после коррупционного скандала. В «Промпарках» уточнили, что на момент телефонного разговора с журналистом Киселев находился на рабочем месте, однако трубку передать отказались. На вопрос журналиста о возможной отставке, заданный в мессенджере, он не ответил. Черняев попросил переадресовать запрос в департамент внутренней политики ХМАО. Ответ ведомства ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что скандальный подрядчик, который возводит ОЭЗ в Нягани, выиграл тендеры на три миллиарда рублей. Он получил заказ на ремонт дорог в Когалыме, Нефтеюганске и на ликвидацию нелегальной свалки в Нефтеюганском районе.