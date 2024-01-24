24 января 2024

В Перми воры вынесли имущество из экстренно расселенного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Исторические дома на улице Береговой. Тюмень, старый дом, заброшенный дом, ретро, зарека, улица береговая
Власти расселили дом на Куйбышева, 68 из-за угрозы его обрушения (архивное фото) Фото:

В Перми в экстренно расселенный дом №68 по улице Куйбышева нагрянули воры. Их случайно заметили бывшие жильцы дома, которые находились неподалеку. Злоумышленники забрали личные вещи жильцов, а также часть общедомового имущества. В случившемся разбирается полиция.

«Вечером 24 января пришли неизвестные и начали вытаскивать из квартир остатки имущества. Злоумышленников заметили собственники. Воры сняли абсолютно все входные двери, забрали часть имущества. У кого-то там оставались душевые кабинки, мебель», — рассказала порталу «В курсе.ру» одна из жительниц. По словам женщины, за сохранностью имущества жильцов следил охранник, но сейчас здание не охраняется.

В управлении МВД по Перми порталу «В курсе» подтвердили указанную информацию, пояснив, что сейчас полиция разбирается в случившемся. «Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пишет «В курсе.ру».

Дом на Куйбышева, 68 был экстренно расселен осенью 2023 года. В отношении здания действовал режим ЧС из-за угрозы его обрушения.

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В Перми в экстренно расселенный дом №68 по улице Куйбышева нагрянули воры. Их случайно заметили бывшие жильцы дома, которые находились неподалеку. Злоумышленники забрали личные вещи жильцов, а также часть общедомового имущества. В случившемся разбирается полиция. «Вечером 24 января пришли неизвестные и начали вытаскивать из квартир остатки имущества. Злоумышленников заметили собственники. Воры сняли абсолютно все входные двери, забрали часть имущества. У кого-то там оставались душевые кабинки, мебель», — рассказала порталу «В курсе.ру» одна из жительниц. По словам женщины, за сохранностью имущества жильцов следил охранник, но сейчас здание не охраняется. В управлении МВД по Перми порталу «В курсе» подтвердили указанную информацию, пояснив, что сейчас полиция разбирается в случившемся. «Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пишет «В курсе.ру». Дом на Куйбышева, 68 был экстренно расселен осенью 2023 года. В отношении здания действовал режим ЧС из-за угрозы его обрушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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