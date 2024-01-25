Прокурор в Пермском крае заставил фонд капремонта починить дом

Прокуратура Уинского района (Пермский край) через суд заставил фонд капремонта начать ремонт многоквартирного здания в округе. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.
«Суд решил: возложить обязанность на „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома», — говорится в решении. Фонд должен будет отремонтировать внутридомовые инженерные системы электроснабжения и крышу.
Согласно плану по ремонту общедомового имущества в Пермском крае, дом должны были отремонтировать еще до 2020 года, однако до сих пор этого не сделано. Представители фонда заявили в суде, что отложили проведение ремонтов из-за недостаточных взносов на капремонт. Однако суд посчитал, что это не является основанием для освобождения фонда от своих обязанностей.
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