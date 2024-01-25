Прокурор в Пермском крае заставил фонд капремонта починить дом

25 января 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Прокуратура обнаружила, что дом должны были починить еще до 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Уинского района (Пермский край) через суд заставил фонд капремонта начать ремонт многоквартирного здания в округе. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: возложить обязанность на „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома», — говорится в решении. Фонд должен будет отремонтировать внутридомовые инженерные системы электроснабжения и крышу. Согласно плану по ремонту общедомового имущества в Пермском крае, дом должны были отремонтировать еще до 2020 года, однако до сих пор этого не сделано. Представители фонда заявили в суде, что отложили проведение ремонтов из-за недостаточных взносов на капремонт. Однако суд посчитал, что это не является основанием для освобождения фонда от своих обязанностей.

Прокуратура Уинского района (Пермский край) через суд заставил фонд капремонта начать ремонт многоквартирного здания в округе. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Суд решил: возложить обязанность на „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома», — говорится в решении. Фонд должен будет отремонтировать внутридомовые инженерные системы электроснабжения и крышу. Согласно плану по ремонту общедомового имущества в Пермском крае, дом должны были отремонтировать еще до 2020 года, однако до сих пор этого не сделано. Представители фонда заявили в суде, что отложили проведение ремонтов из-за недостаточных взносов на капремонт. Однако суд посчитал, что это не является основанием для освобождения фонда от своих обязанностей.