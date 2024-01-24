Мэр из ХМАО пообещал наказать виновников кладбищенского скандала

На кладбище Мегиона не оказалось свободных могил Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Мегиона Алексей Петриченко пообещал наказать виновников скандала, из-за которых семье умершей горожанки пришлось два дня вручную копать могилу в мерзлом грунте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Петриченко принес извинения от себя и структур, которые занимаются захоронениями. Специализированной организации даны строгие указания по недопущению подобных ситуаций впредь. Должностные лица, допустившие такую ситуацию, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Сожалеем, что семье в такой эмоционально сложный период пришлось столкнуться с такими трудностями», — прокомментировали в ведомстве.

В ответ на вопрос журналиста в мэрии пояснили, что ответственности будет зависеть от степени вины. «У каждого будет своя мера наказания в зависимости от того, кто и в чем недоработал», — уточнили в пресс-службе. Подрядчик уже приступил к отсыпке кладбища.

В администрации добавили, что как правило, для захоронения покойного родственникам предлагается выкопанное место на отсыпанном участке либо место на территории уже существующих захоронений. Но тогда требуется ручной труд по копке могил. Из-за нехватки отсыпанной территории родственникам умершей пришлось похоронить ее рядом со старыми могилами. Семья пожаловалась в соцсетях, что за это ритуальная контора якобы попросила с них 60 тысяч рублей. «При этом, ряду категорий семей положены компенсационные выплаты: гражданам пенсионного возраста их выплачивает Соцфонд, неработающим гражданам трудоспособного возраста — агентство социального благополучия. Размер выплаты — 11691 рублей», — добавили в администрации города.

Ранее URA.RU писало, что мэр Мегиона был вынужден извиняться перед семьей умершей горожанки. Из-за дефицита могил родственникам пришлось самостоятельно копать мерзлый грунт вручную.