Здание пермского краевого военкомата отреставрируют

25 января 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

В Перми отреставрируют краевой военкомат Фото: Сергей Русанов © URA.RU Проект реконструкции здания военного комиссариата Пермского края получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». «Здание военного комиссариата, являющееся объектом культурного наследия, отреставрируют. Приспособят к современному использованию его фасад и проведут гидроизоляцию фундамента», — пишет издание. Дом по адресу ул. Пермская, 41 построен в середине XIX века и носит название «Особняк А.П. Рязанцевой. Первые владельцы — хозяева Соликамского соляного завода. После революции особняк перешел в муниципальную собственность. В нем разместили военный комиссариат. Разработчик проекта реставрации — ООО «Пермстроймет+» завершил инженерно-технические исследования в прошлом году. При реставрации предстоят работы на фасаде, замена оконных блоков и восстановление утраченных элементов здания.

Проект реконструкции здания военного комиссариата Пермского края получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». «Здание военного комиссариата, являющееся объектом культурного наследия, отреставрируют. Приспособят к современному использованию его фасад и проведут гидроизоляцию фундамента», — пишет издание. Дом по адресу ул. Пермская, 41 построен в середине XIX века и носит название «Особняк А.П. Рязанцевой. Первые владельцы — хозяева Соликамского соляного завода. После революции особняк перешел в муниципальную собственность. В нем разместили военный комиссариат. Разработчик проекта реставрации — ООО «Пермстроймет+» завершил инженерно-технические исследования в прошлом году. При реставрации предстоят работы на фасаде, замена оконных блоков и восстановление утраченных элементов здания.