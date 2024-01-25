Здание пермского краевого военкомата отреставрируют

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Виды города. Пермь, памятник истории, военкомат пермский край
В Перми отреставрируют краевой военкомат Фото:

Проект реконструкции здания военного комиссариата Пермского края получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

«Здание военного комиссариата, являющееся объектом культурного наследия, отреставрируют. Приспособят к современному использованию его фасад и проведут гидроизоляцию фундамента», — пишет издание.

Дом по адресу ул. Пермская, 41 построен в середине XIX века и носит название «Особняк А.П. Рязанцевой. Первые владельцы — хозяева Соликамского соляного завода. После революции особняк перешел в муниципальную собственность. В нем разместили военный комиссариат. Разработчик проекта реставрации — ООО «Пермстроймет+» завершил инженерно-технические исследования в прошлом году. При реставрации предстоят работы на фасаде, замена оконных блоков и восстановление утраченных элементов здания.

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Проект реконструкции здания военного комиссариата Пермского края получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». «Здание военного комиссариата, являющееся объектом культурного наследия, отреставрируют. Приспособят к современному использованию его фасад и проведут гидроизоляцию фундамента», — пишет издание. Дом по адресу ул. Пермская, 41 построен в середине XIX века и носит название «Особняк А.П. Рязанцевой. Первые владельцы — хозяева Соликамского соляного завода. После революции особняк перешел в муниципальную собственность. В нем разместили военный комиссариат. Разработчик проекта реставрации — ООО «Пермстроймет+» завершил инженерно-технические исследования в прошлом году. При реставрации предстоят работы на фасаде, замена оконных блоков и восстановление утраченных элементов здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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