Здание пермского краевого военкомата отреставрируют

Проект реконструкции здания военного комиссариата Пермского края получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
«Здание военного комиссариата, являющееся объектом культурного наследия, отреставрируют. Приспособят к современному использованию его фасад и проведут гидроизоляцию фундамента», — пишет издание.
Дом по адресу ул. Пермская, 41 построен в середине XIX века и носит название «Особняк А.П. Рязанцевой. Первые владельцы — хозяева Соликамского соляного завода. После революции особняк перешел в муниципальную собственность. В нем разместили военный комиссариат. Разработчик проекта реставрации — ООО «Пермстроймет+» завершил инженерно-технические исследования в прошлом году. При реставрации предстоят работы на фасаде, замена оконных блоков и восстановление утраченных элементов здания.
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