Водители трамваев Верхней Пышмы увольняются после прихода людей из «Гортранса»

01 февраля 2024 в 08:54 Размер текста - 17 +

Многие кадры в «Верхнепышминском трамвае» пришли из Гортранса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В «Верхнепышминском трамвае» зреет кадровый кризис — из компании увольняются водители из-за низких зарплат и несправедливого, на их взгляд, отношения руководства. Источник, связанный с перевозчиком, в разговоре с URA.RU связал отрицательную тенденцию с приходом в частную организацию экс-менеджеров екатеринбургского «Гортранса». «В „Верхнепышминском трамвае“ происходит то же, что и в „Гортрансе“. Пришло руководство из Северного депо [„Гортранса“], которое не особо держит кадры: за последние полгода уволились четыре водителя из 28. Насколько мне известно, кое-кто из оставшихся тоже собирается уходить», — рассказал собеседник агентства. По его словам, новые менеджеры привнесли в «Верхнепышминский трамвай» те же порядки, что были в «Гортрансе». Например, специалист по охране труда (экс-сотрудница Северного депо) сразу лишила водителей средств защиты — перчаток и водозащитных кремов, которые им нужны, так как водители сами моют кабины и салоны. «Или другой пример: у нас в вагон влетела машина на красный свет, и нечем было доказать, что водитель трамвая не виноват — все потому, что камеры на вагоне смотрят в пол. При этом за три месяца до ДТП подавались заявки начальству с просьбой отрегулировать камеры. В итоге ГИБДД признала вину обоюдной, а внутри компании все равно объявили водителя виноватым», — продолжает собеседник URA.RU. Среди прочих причин увольнений он называет «отвратительное отношение к рабочим», физическую и психологическую усталость (из-за монотонности маршрута) и — самое главное — зарплату. «Даже с „Гортрансом“ предприятие по зарплатам конкурировать перестало: в том году индексации не было, в этом тоже молчат. То есть пришло руководство из „Гортранса“ и хоронит изначально хорошую идею — частный трамвай», — говорит инсайдер. За комментарием корреспондент обратился в отдел персонала «Верхнепышминского трамвая». Там рекомендовали направить официальный запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил. Трамвай был запущен из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму в августе 2022 года. Тогда в новую частную компанию перешли работать около 30 водителей из «Гортранса». Работники объясняли, что их привлекли более высокие зарплаты и достойные условия труда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В «Верхнепышминском трамвае» зреет кадровый кризис — из компании увольняются водители из-за низких зарплат и несправедливого, на их взгляд, отношения руководства. Источник, связанный с перевозчиком, в разговоре с URA.RU связал отрицательную тенденцию с приходом в частную организацию экс-менеджеров екатеринбургского «Гортранса». «В „Верхнепышминском трамвае“ происходит то же, что и в „Гортрансе“. Пришло руководство из Северного депо [„Гортранса“], которое не особо держит кадры: за последние полгода уволились четыре водителя из 28. Насколько мне известно, кое-кто из оставшихся тоже собирается уходить», — рассказал собеседник агентства. По его словам, новые менеджеры привнесли в «Верхнепышминский трамвай» те же порядки, что были в «Гортрансе». Например, специалист по охране труда (экс-сотрудница Северного депо) сразу лишила водителей средств защиты — перчаток и водозащитных кремов, которые им нужны, так как водители сами моют кабины и салоны. «Или другой пример: у нас в вагон влетела машина на красный свет, и нечем было доказать, что водитель трамвая не виноват — все потому, что камеры на вагоне смотрят в пол. При этом за три месяца до ДТП подавались заявки начальству с просьбой отрегулировать камеры. В итоге ГИБДД признала вину обоюдной, а внутри компании все равно объявили водителя виноватым», — продолжает собеседник URA.RU. Среди прочих причин увольнений он называет «отвратительное отношение к рабочим», физическую и психологическую усталость (из-за монотонности маршрута) и — самое главное — зарплату. «Даже с „Гортрансом“ предприятие по зарплатам конкурировать перестало: в том году индексации не было, в этом тоже молчат. То есть пришло руководство из „Гортранса“ и хоронит изначально хорошую идею — частный трамвай», — говорит инсайдер. За комментарием корреспондент обратился в отдел персонала «Верхнепышминского трамвая». Там рекомендовали направить официальный запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил. Трамвай был запущен из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму в августе 2022 года. Тогда в новую частную компанию перешли работать около 30 водителей из «Гортранса». Работники объясняли, что их привлекли более высокие зарплаты и достойные условия труда.