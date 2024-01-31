31 января 2024

Врач получил миллион рублей за переезд в ХМАО

Московский травматолог получил компенсацию в миллион рублей за переезд в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Московский врач получил миллион рублей за переезд в ХМАО Фото:

Травматолог-ортопед Азамат Шуайбуев переехал из Москвы в ХМАО и получил компенсацию в миллион рублей. Такая выплата полагается врачам, приехавшим в округ из других регионов, сообщает Сургутская травматологическая больница в своем telegram-канале.

«Эта выплата, а также средства на хозяйственное обустройство приехавшим из других регионов РФ врачам полагаются в соответствии с законом ХМАО — Югры „О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан“ и постановлением окружного правительства „О денежных выплатах отдельным медицинским (фармацевтическим) работникам“», — сообщает учреждение.

Азамат Шуайбуев подписал трехсторонний договор с Департаментом здравоохранения и медорганизацией. Он отработает в поликлинике не менее семи лет.

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Травматолог-ортопед Азамат Шуайбуев переехал из Москвы в ХМАО и получил компенсацию в миллион рублей. Такая выплата полагается врачам, приехавшим в округ из других регионов, сообщает Сургутская травматологическая больница в своем telegram-канале. «Эта выплата, а также средства на хозяйственное обустройство приехавшим из других регионов РФ врачам полагаются в соответствии с законом ХМАО — Югры „О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан“ и постановлением окружного правительства „О денежных выплатах отдельным медицинским (фармацевтическим) работникам“», — сообщает учреждение. Азамат Шуайбуев подписал трехсторонний договор с Департаментом здравоохранения и медорганизацией. Он отработает в поликлинике не менее семи лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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