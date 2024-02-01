Директор фирмы из ХМАО похитил у «РЖД» колеса локомотива на миллион рублей

01 февраля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО похитили у «РЖД» четыре палы колес от локомотива Фото: Илья Московец © URA.RU Директор коммерческой предприятия из ХМАО при содействии замначальника подразделения «РЖД» похитил колеса локомотива из фонда Свердловской дирекции тяги (филиал ОАО «Российские железные дороги»). Имущество стоило почти миллион рублей. «В суде установлено, что директор коммерческой организации осуществлял пособничество в хищении бывшим заместителем начальника Свердловской дирекции тяги четырех колесных пар локомотива. Размер причиненного ОАО „РЖД“ ущерба составил более 900 тысяч рублей», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. Соучастники преступления незаконно списывали имущество и составляли фиктивные документы. Сургутский городской суд признал руководителя коммерческого предприятия виновным в содействии мошенничеству. Ему назначили штраф — 175 тысяч рублей и потребовали выплатить сумму ущерба. Сообщник обвиняемого — сотрудник «РЖД» получил четыре года тюрьмы за преступление. Ранее URA.RU писало, что начальник путевой машинной станции №254 ОАО «РЖД» предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он скрыл случай производственного травматизма, произошедший с подчиненным.

Директор коммерческой предприятия из ХМАО при содействии замначальника подразделения «РЖД» похитил колеса локомотива из фонда Свердловской дирекции тяги (филиал ОАО «Российские железные дороги»). Имущество стоило почти миллион рублей. «В суде установлено, что директор коммерческой организации осуществлял пособничество в хищении бывшим заместителем начальника Свердловской дирекции тяги четырех колесных пар локомотива. Размер причиненного ОАО „РЖД“ ущерба составил более 900 тысяч рублей», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. Соучастники преступления незаконно списывали имущество и составляли фиктивные документы. Сургутский городской суд признал руководителя коммерческого предприятия виновным в содействии мошенничеству. Ему назначили штраф — 175 тысяч рублей и потребовали выплатить сумму ущерба. Сообщник обвиняемого — сотрудник «РЖД» получил четыре года тюрьмы за преступление. Ранее URA.RU писало, что начальник путевой машинной станции №254 ОАО «РЖД» предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он скрыл случай производственного травматизма, произошедший с подчиненным.