В ХМАО менеджер РЖД скрыл ЧП на производстве

Менеджер РЖД ответит перед судом за сокрытие факта ЧП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник путевой машинной станции №254 ОАО «РЖД» предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Сургутский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемый, будучи осведомленным о наступлении случая производственного травматизма с монтером пути, из корыстной и иной личной заинтересованности не принял мер по созданию комиссии для расследования несчастного случая на производстве», — говорится в сообщении уральской транспортной прокуратуры. Для того, чтобы избежать ответственности, обвиняемый незаконно выплачивал заработную плату пострадавшему, хотя тот фактически отсутствовал на рабочем месте. Таким образом, ОАО «РЖД» был нанесен ущерб в размере 417 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что замначальника Свердловской железной дороги по сургутскому региону Вячеслав Баскал подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Против него следственным комитетом на транспорте возбуждено уголовное дело.