На Украине призвали готовиться к худшему из-за наступления России

Генерал ВСУ Марченко: Украина должна готовиться к худшему из-за наступления РФ

01 февраля 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Марченко Заявил, что у России есть вооружение и средства для наступления на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Россия в 2024 году попытается отрезать Украину от Черного моря. Марченко также уточнил, что вооруженные силы России могут вновь пойти на Киев. «Они (ВС РФ — прим. URA.RU) попытаются все же воспроизвести этот план захвата и отрезать нас от Черного моря. Это для них стратегическая задача», — заявил Дмитрий Марченко. Он подчеркнул, что для наступления на Киев у России есть и вооружение, и средства и укомплектованность армии. Генерал-майор отметил, что если ВС РФ отрежут Украину от Черного моря, то это значительно ослабит экономику страны. Военный призвал ВСУ готовиться к обороне и выстроить три линии защиты. Журналисты New York Post считают, что наступление армии России на фронте может стать катастрофой для Запада, передает RT. Авторы материала подчеркнули, что союзники Киева не смогли поставить нужное вооружение для ВСУ, поэтому Украина может сильно ослабнуть из-за наступления российской армии.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Россия в 2024 году попытается отрезать Украину от Черного моря. Марченко также уточнил, что вооруженные силы России могут вновь пойти на Киев. «Они (ВС РФ — прим. URA.RU) попытаются все же воспроизвести этот план захвата и отрезать нас от Черного моря. Это для них стратегическая задача», — заявил Дмитрий Марченко. Он подчеркнул, что для наступления на Киев у России есть и вооружение, и средства и укомплектованность армии. Генерал-майор отметил, что если ВС РФ отрежут Украину от Черного моря, то это значительно ослабит экономику страны. Военный призвал ВСУ готовиться к обороне и выстроить три линии защиты. Журналисты New York Post считают, что наступление армии России на фронте может стать катастрофой для Запада, передает RT. Авторы материала подчеркнули, что союзники Киева не смогли поставить нужное вооружение для ВСУ, поэтому Украина может сильно ослабнуть из-за наступления российской армии.