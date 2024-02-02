Путин: большинство россиян хотят помочь Донбассу

Владимир Путин сообщил, что граждане РФ собрали 11 миллиардов рублей на помощь бойцам СВО
Большинство российских граждан хотят помочь Донбассу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Подавляющее большинство россиян хотят помощи Донбассу», — заявил Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы». Трансляция идет на телеканале «Россия-24».
По словам главы РФ, россияне собрали 11 миллиардов рублей. Он отметил, что граждане отправляют денежные средства, чтобы поддержать российских бойцов в зоне спецоперации. Путин назвал это свидетельством единения страны.
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