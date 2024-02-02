Путин: большинство россиян хотят помочь Донбассу

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Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Владимир Путин сообщил, что граждане РФ собрали 11 миллиардов рублей на помощь бойцам СВО Фото:

Большинство российских граждан хотят помочь Донбассу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Подавляющее большинство россиян хотят помощи Донбассу», — заявил Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы». Трансляция идет на телеканале «Россия-24».

По словам главы РФ, россияне собрали 11 миллиардов рублей. Он отметил, что граждане отправляют денежные средства, чтобы поддержать российских бойцов в зоне спецоперации. Путин назвал это свидетельством единения страны.

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Большинство российских граждан хотят помочь Донбассу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Подавляющее большинство россиян хотят помощи Донбассу», — заявил Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы». Трансляция идет на телеканале «Россия-24». По словам главы РФ, россияне собрали 11 миллиардов рублей. Он отметил, что граждане отправляют денежные средства, чтобы поддержать российских бойцов в зоне спецоперации. Путин назвал это свидетельством единения страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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